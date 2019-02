Trickfilmmacher auf dem Dorf

Dietmar Rietz

Zützen (MOZ) Übers Wochenende sind ungefähr ein Dutzend Kinder unter Anleitung von zwei Profis in Zützen in der „Filmwerkstatt Superheld-in“ zu Trickfilmmachern geworden.

Filmemacherin Diana Thorimbert und Medienpädagoge Julian Müller machen Paula, Vincent, Gabriel und die anderen Mädchen und Jungen im Dorfgemeinschaftshaus fit für die Trickfilmerei. An den Wänden haben sie große Papierseiten angepinnt. Große Holzboxen mit einem Ipad als Kamera stehen auf Tischen.

Am Anfang steht Teambildung. Gemeinsam schaffen Werkstattteilnehmer ein Netzwerk und werfen sich die Bälle zu. Dann werden Ideen gesucht: Was oder wer ist ein Superheld? Eifrig wird diskutiert. Eine der Regeln dafür: nicht meckern, nur bessere Vorschläge bringen. Nachdem Diana und Julian zwei Geschichten vorgelesen haben, geht dem Nachwuchs ein neues Licht auf: Superhelden gibt es überall – in der Familie, im Freundeskreis, in der Nachbarschaft. Gabriel bestätigt: „Mein Superheld ist mein Freund, er ist immer für mich da.“

Schritt für Schritt werden die Filmgeschichten entwickelt. Die Einleitung klärt, wo wer was macht. Der Höhepunkt offenbart einen Konflikt und die Auflösung oft das glückliche Ende. Die Jungfilmer erfahren, dass eine Totale den Ort der Handlung zeigt und Großaufnahmen gut Emotionen vermitteln.

Julian Müller verblüfft das Technikverständnis von Kindern. Die App mit dem Animationsprogramm beherrschen sie schnell. Sie arbeiten als Kameraleute, Regisseure und Tontechniker.

Am Ende der Superhelden-Werkstatt zeigten die frischgebackenen Trickfilm-Superhelden stolz ihre Animationsfilme. Paula ist begeistert: „Ich lerne hier neue Kinder kennen und kann Neues ausprobieren.“ Hannah hat schon Filmerfahrung: „Ich hab schon bei ,Kinder machen Kurzfilm´ mitgemacht, aber hier viel Neues gelernt.“

Die Idee der Trickfilmwerkstatt stammt von Sorina Miers. Sie meint: „Auf unseren Dörfern könnte für Kinder noch mehr los sein.“ Deshalb rief sie das Projekt „Plan P – Potentiale, Praxis, Perspektiven“ ins Leben. Als Kooperationspartner hat sie den Dorfgemeinschaftsverein Zützen gewonnen. Die Aktion Mensch fördert die Filmwerkstatt „Superheld-in“.