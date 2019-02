Schild-Appell für „Eltern-Taxis“

Gabriele Rataj

Altlandsberg (MOZ) Sie stehen an allen drei Einfahrten ins Stadtzentrum: Schilder mit dem deutlichen Hinweis auf eine Elternhaltestelle in der Poststraße. Seit zwei Wochen ist dieses vorgezogene Projekt aus einem künftigen städtischen Verkehrskonzept in Funktion.

Die Empfehlung ist für Kraftfahrer nicht zu übersehen: Von Eltern im eigenen Auto beförderte Stadtschüler möchten bitteschön an der Elternhaltestelle an der Poststraße aussteigen. Von dort an schaffen sie die wenigen Meter zur Stadtschule in der Klosterstraße allein.

Seit Ende der Winterferien machen besonders gestaltete Schilder am Straßenrand darauf aufmerksam. Sie sind ein Appell an die Mütter und Väter, zum Absetzen ihrer Kinder nicht ausgerechnet die Klosterstraße zu befahren. Dem morgens alltäglichen Verkehrs-Chaos in der beidseits befahrbaren und dazu beidseits beparkten Straße soll auf die Weise endlich begegnet werden.

Eltern sind also angehalten, weder in die Hirtengasse einzubiegen noch an der Ampelkreuzung in die Klosterstraße zu fahren und auch nicht von der Elternhaltestelle hinunter über die Klosterstraße weiterzufahren. Deshalb stehen die vorerst mobilen Sonderanfertigungen (die feste Variante wird noch angeliefert) auch an allen drei Einfallstraßen nach Altlandsberg: an der Bernauer Straße, an der Strausberger Straße kurz hinterm Storchenturm und an der Berliner Straße in Höhe der Brücke am Berliner Torturm.

Mit minimalstem Aufwand könne mit der Elternhaltestelle vor dem Bäckereigeschäft maximale Sicherheit für die Schüler erreicht werden, beschreibt Michael Töpfer, Vorsitzender des Stadtentwicklungsausschusses und Leiter der AG zum Erarbeiten des städtischen Verkehrskonzeptes, die daraus vorgezogene Maßnahme. Das hatten die Stadtverordneten in der Januarsitzung nach einem absolvierten Probelauf zum Schuljahresbeginn und der Kommunikation zu Elternkonferenzen beschlossen. Und es scheine ganz gut zu funktionieren, hat Töpfer beobachtet. Fährt er doch selbst etwa um diese Zeit durch Altlandsberg.

Wieso aber wird dann ein Sprössling mit Riesenranzen vor der schräg gegenüberliegenden Apotheke abgesetzt und läuft quer über die viel befahrene Einbahnstraße? Vielleicht, weil sich jemand nicht an das zeitlich am Tag befristete Parkverbot in dem Bereich gehalten hat und mitten in dem nur für das Halten und Aussteigen ausgewiesenen Bereich stand. Der Platz zum schnellen Einfahren, Halten, Aussteigenlassen wird für Eltern mit ihren Autos dann knapp. Die Folge können Stau und das Ausweichen auf die andere Straßenseite sein.

Das möglichst zu verhindern und bei Bedarf einzugreifen, war das Ordnungsamt in den zwei zurückliegenden Wochen morgens dort häufig kontrollierend zur Stelle. „Trotz personell geschwächter Besetzung waren wir darum bemüht“, sagt Stephan Schulz auf MOZ-Nachfrage. Im Wesentlichen seien die Beschilderung und damit auch das zeitlich am Tag befristete Parkverbot befolgt worden. Aber auch Knöllchen mussten ausgeschrieben werden.

Was den Autoverkehr vor Unterrichtsbeginn in der eigentlich zu entlastenden Klosterstraße angeht, gab es seither gute und schlechtere Tage, meint Daniela Ruchotzke auf Nachfrage. Welches Muster dafür zuständig ist, das sei für sie noch nicht recht erkennbar, sagt die Primarstufenleiterin der Stadtschule.

Auf Schülerlotsen werde dennoch nicht verzichtet. Schüler der Sekundarstufe 1 stehen mit ihren orangefarbenen Westen vor Unterrichtbeginn zwischen den Gebäuden von Grund- und Oberschule und geben Sicherheit beim Überqueren der Klosterstraße. Denn selbst wenn keine „Eltern-Taxis“ hier mehr verkehren würden, gibt es in der Klosterstraße Individualverkehr.

Nun wird weiter beobachtet und sicher sei es günstig, sagt Michael Töpfer, zum Ende des Schuljahres Eltern und Schule noch einmal zu den Erfahrungen zu befragen.