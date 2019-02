Heinitz-Gymnasiasten verpassen WM-Tickets knapp

Uwe Spranger

Rüdersdorf (MOZ) Die beiden Robotik-Gruppen vom Heinitz-Gymnasium sind beim Deutschland-Finale an der Qualifikation für die WM in den USA gescheitert. Bei der älteren Gruppe war es sehr knapp.

Bei ihr liefen die Qualifikationsrunden fast bilderbuchartig, berichtete Lehrer Veikko Perl. Von acht Matches konnten sie mit wechselnden Allianzpartnern sechs souverän für sich entscheiden. Dies gelang aber auch einer anderen Mannschaft. Am Ende landete wie beim Regionalfinale ein Team der Berliner Best-Sabel-Schule auf dem ersten Platz und das Rüdersdorfer auf dem Zweiten. Aber noch war das Amerika-Ticket greifbar.

Acht der elf Teams kamen ins Halbfinale und alle bisherigen Ergebnisse zählten nun nicht mehr. Für die restlichen Wettkämpfe durften sich zuerst die Erstplatzierten einen dauerhaften Allianzpartner wählen. Als Zweitplatzierte waren die Heinitz-Gymnasiasten ihr Wunschkandidat. Da die Sieger aber in der Wertung der RobotSkills mehr Punkte gesammelt hatten, wäre den Rüdersdorfern zwar der Pokal für die beste Allianz ziemlich sicher gewesen, aber im Falles des Finalsiegs wären dann nicht sie nach Amerika geflogen. Also gingen sie auf Risiko, lehnten das Angebot ab und suchten sich einen Partner, der dem Ticket nicht im Weg stand.

Das Glück schien zunächst auf ihrer Seite. Sowohl im Halb- wie im großen Finale mussten jeweils zwei von drei Spielen gewonnen werden. Bei den Erstplatzierten der Qualifikation kippte der Roboter auf den Rücken und der Partner versuchte erfolglos, ihn wieder aufzurichten. Dann versagte der Partner-Roboter. Somit waren sie faktisch aus dem Weg geräumt.

Jetzt musste Team Heinitz noch das Halbfinale und das Finale bestehen. Das Halbfinale war laut Veikko Perl einfach. Zwei schöne Siege und man stand im Finale.

Da lief das erste Spiel nicht so gut, das Zweite konnten die Rüdersdorfer für sich entscheiden. Im letzten Spiel verließ sie aber das Glück. Die autonome Phase ging wegen eines Punktes an die Kontrahenten, die dafür vier Bonuspunkte bekamen. Der Rüdersdorfer Roboter Heini lief zwar sehr gut, aber das Partner-Team konnte nicht genug beitragen. Am Ende hat es knapp nicht gereicht.

Die jüngere Gruppe hatte ein Deja-vu-Erlebnis: Die Mädchen hatten Roboter Rüdi sehr konzentriert und zielsicher durch die sechs Vorrundenspiele gesteuert, unter anderem mit einem 25-Punkte-Rennen einen neuen deutschen Rekord aufgestellt. In die Finalrunde zogen sie als Zweitplatzierte mit genau dem Team, mit dem sie im Regionalfinale gescheitert waren.

Bei Proberennen schafften sie stets mindestens 21 Punkte und die nächstbesten maximal 20. Aber im entscheidenden Match glitt Rüdi das zu sammelnde gelbe Plastikteil aus den Fingern und er verklemmte sich auch noch, so dass er es nicht mehr rechtzeitig zum Klimmzug ans Reck schaffte. Am Ende standen so nur 16 Punkte auf dem Zettel und die Reise- und Pokalträume waren ausgeträumt. „Aber man kann ja eh nur einmal zum ersten Mal nach Amerika fliegen“, nahm es zumindest Veikko Perl mit Humor.(ufo)