Nachbarn zeigen sich hilfsbereit

Janet Neiser

Neuzelle (MOZ) Die Folge: In Brieskow-Finkenheerd ist man bald auf Schützenhilfe aus den umliegenden Ämtern angewiesen.

Geradezu himmlische Zustände für Hochzeitspaare herrschen im Amt Neuzelle. Dort gibt es vier Standesbeamte, und zwar nicht erst seit gestern. „Diese Besetzung haben wir seit mindestens fünf Jahren“, erklärt Lars Grunow, Leiter des Haupt- und Ordnungsamtes und selbst Standesbeamter. Er ist froh, dass es ein solches Personalkontingent gibt, denn so könne man Ausfälle durch Krankheiten oder Urlaub kompensieren. Zudem gebe es vor allem in den Sommermonaten nahezu jedes Wochenende mindestens eine Hochzeit. Insgesamt spricht er von rund 50.Eheschließungen pro Jahr.

Aber die Hochzeiten sind ja nicht alles: Standesbeamte haben weit mehr zu tun, als verliebte Paare zu vermählen. Sie begleiten einen mehr oder weniger durch das ganze Leben. Angefangen bei der Geburt über die Eheschließung bis hin zum Tod. Immer ist das zuständige Standesamt gefragt. „Die Aufgabe ist vielfältig, wird nie langweilig“, betont Lars Grunow. Wer Standesbeamter werden möchte, müsse mindestens Verwaltungsfachwirt sein und brauche definitiv eine Sonderausbildung. „Die Qualifikation ist etwas schwieriger geworden“, sagt der Standesbeamte.

Die dünne Personaldecke im Amt Brieskow-Finkenheerd kennt Lars Grunow. „Wir haben dort schon ausgeholfen“, sagt er. Letztlich musste der Amtsdirektor ihn oder seine Kollegen dann bestellen. So etwas sei sicherlich auch künftig möglich. Ist eine Hilfe auf Dauer notwendig, weil das Amt Brieskow-Finkenheerd ab wahrscheinlich Juli keine Standesbeamtin mehr hat, dann sei eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung hilfreich. So etwas gebe es auch schon zwischen Guben und Peitz, weiß der Neuzeller Amtsmitarbeiter.

Im Schlaubetal ist man nicht so gut aufgestellt wie in Neuzelle, aber bislang gibt es dort keine Probleme, versichert Amtsdirektor Matthias Vogel. Derzeit gebe es eine volle Stelle für eine Standesbeamtin. Eine zweite Mitarbeiterin werde aber aktuell qualifiziert und dann zum Ende des Jahres bestellt. „Bislang konnten wir die Trauungen zeitlich immer so eintakten, dass unsere Standesbeamtin das bewältigen konnte“, sagt er und betont: „Wir sind ein heiratsfreudiges Amt.“ 65.Trauungen gibt es Vogel zufolge pro Jahr. Drei Standesbeamte wären da sicherlich noch besser, findet Ingomar Friebel, der ehemalige Bürgermeister von Müllrose, der am Montag zufällig dabei war, als Matthias Vogel der Presse zu diesem Thema eine Auskunft erteilte. Drei Standesbeamte habe es im Schlaubetal mal gegeben, weiß er. Doch zwei sind besser als eine. Und Matthias Vogel versichert: „Wir hätten auch keine Probleme, das Amt Brieskow-Finkenheerd zu unterstützen. Wir sind dazu nach wie vor bereit.“ Ein Muster für eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung sei sogar schon ausgehandelt worden. „Die wäre fair für beide Seiten“, sagt Vogel. Und auch aus Eisenhüttenstadt liegt bereits die Bereitschaft vor, dem Nachbaramt zu helfen.

In Brieskow-Finkenheerd ist das Standesamt in der Zeit vom 25. bis 29. März nicht besetzt, teilte Amtsdirektor Danny Busse nun mit. In dringenden Fällen können sich die Bürger ihm zufolge an das Standesamt im Schlaubetal wenden, und zwar unter der Nummer 033606 89921.