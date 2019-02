Vom Rohdiamant zum kleinen Edelstein

Dietmar Rietz

Schwedt (MOZ) Mit dem Ziel, ihre Mitglieder mit preisgünstigem Wohnraum zu versorgen, ist vor 60 Jahren, am 24. Februar 1959, die Arbeiterwohnungsbaugenossenschaft „Friedenswacht“ in Schwedt gegründet worden. Am Montag wurde das Jubiläum gefeiert.

„Die Gründung der Genossenschaft war die Entstehung eines Rohdiamanten“, sagte Vorstandsvorsitzender Matthias Stammert vor rund 150 Festgästen an den Uckermärkischen Bühnen. „Im Laufe der letzten sechs Jahrzehnte hat sich die Wobag zu einem kleinen Edelstein entwickelt.“ Die Entwicklung und Geschichte der Genossenschaft ist zweigeteilt. Die ersten 30 Jahre von 1959 bis 1989 in der DDR und nach der politischen Wende in der Bundesrepublik. Die Gründung der Genossenschaft erfolgte in einer Zeit, in der Schwedt noch schwer von den Kriegsschäden des Zweiten Weltkrieges gezeichnet war. Die junge DDR hatte gerade beschlossen, aus Schwedt einen Industrie-standort zu machen mit Papierfabrik und Erdölverarbeitungswerk. Aufbaustimmung brach aus. Mehr Arbeiter brauchten mehr Wohnungen. Die Gründung einer Wohnungsbaugenossenschaft lag nahe. An der Gründungsversammlung nahmen 30 mutige Frauen und Männer teil. Sie gründeten die Genossenschaft. Matthias Stammert begrüßte fünf der neun noch lebenden Gründungsmitglieder am Montag besonders herzlich unter den Gästen. Das waren Liane Daleske, Ilse Engel, Wilhelm Buhrz, Gudrun Kison und Horst Bremer.

Am 13. Oktober 1959 erfolgte die symbolische Grundsteinlegung für den Neuaufbau der Stadt Schwedt. Die ersten Objekte der Genossenschaft: die Häuser Schlossfreiheit 1-7, 9-15, und 17-23. Die Mitglieder fassten selbst mit an. Ihr Traum: eine eigene Neubauwohnung. Schwedt erlebte in den 1960er-Jahren, so Stammert, sein kleines Wirtschaftswunder. Die Mangelwirtschaft der DDR hinterließ aber im Laufe der Jahre erhebliche Spuren: undichte Fenster, undichte Dächer, Durchfeuchtungen, graue Betonfassaden, Einheitsbauten.

Im Wendeherbst 1989 erreichte der Genossenschaftsbestand seinen Höhepunkt mit 8277 Wohnungen. Die neue Ära begann mit Entlassungen, Ausgliederungen, neuem Aufsichtsrat und Vorstand sowie neuer Satzung. Die AWG Friedenswacht wandelte sich in die Wohnungsbaugenossenschaft Schwedt (Wobag). Sie hatte am 31. Dezember 1993 rund 149 Millionen DM Altschulden. Der Wohnungsleerstand nahm bedrohliche Ausmaße an und bedrohte ihre Stabilität. In zwei Jahrzehnten wurden mehr als 3500 Wohnungen abgerissen und ebenso viele modernisiert. Es wurde auch wieder neu gebaut. Stammert versprach: „Auch zukünftig wird die stetige Verbesserung unseres Wohnungsbestandes und des genossenschaftlichen Lebens im Vordergrund stehen.“