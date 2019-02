Schorfheider Gruppe sucht Nachwuchs

Susan Hasse

Finowfurt (MOZ) Die Gemeinde Schorfheide legt besonderen Wert darauf familienfreundlich zu sein. Um bereits den Jüngsten etwas zu bieten gibt es die Eltern-Kind-Krabbelgruppe. Einmal in der Woche treffen sich in Finowfurt Mütter mit ihren Kleinstkindern zum gemeinsamen Spielen und Erfahrungsaustausch.

Die kleine Maja erforscht interessiert den bunten Ball, den Carlo und seine Mutter mitgebracht haben. Der Kleine teilt sein Spielzeug eigentlich gar nicht so gern, aber er ist mit dem Sortieren der schwarzen Holzbausteine beschäftigt und merkt den Verlust nicht einmal. Auf weichen blauen Matten haben sich an diesem Mittwoch drei Mütter mit ihren Kindern versammelt. Krankheitsbedingt sind die anderen Mütter der Finowfurter Krabbelgruppe in dieser Woche daheim geblieben.

Seit über einem Jahr gibt es die Eltern-Kind-Gruppe im Raum der Finowfurter Kirchengemeinde bereits. Jeden Mittwoch ab 10 Uhr kommen hier bis zu acht Mütter mit ihren Babys und Kleinkindern zusammen. Selbstverständlich seien auch Väter willkommen, so Franziska Rohde. Aber in der Regel seien es doch die Mütter, die ein bis zwei Jahre mit dem Nachwuchs daheim blieben. Die Fluktuation in der Gruppe sei relativ hoch, so Franziska Rohde. Die meisten Kinder würden irgendwann in die Kinderkrippe gehen, weil die Mütter wieder arbeiten gehen.

„Es ist wichtig, die Vernetzung von Eltern in unserer Gemeinde zu fördern“, erklärt Enrico Jenning, der vonseiten der Gemeindeverwaltung die Gruppe koordiniert. Wer Lust hat mitzumachen, könne sich einfach anmelden. Das Angebot sei kostenlos, so Jenning. Geht es nach dem Willen der Gemeinde, so soll die Krabbelgruppe auch den Zusammenhalt der neun Ortschaften fördern. Es wäre wunderbar, wenn auch vermehrt Eltern etwa aus Groß Schönebeck oder Eichhorst nach Finowfurt kommen würden, meint Enrico Jenning.

Als vor einigen Monaten zwei Mütter mit der Idee, eine Krabbelgruppe zu gründen, bei der Gemeinde anfragten, stießen sie dort auf offene Ohren. Bislang gab es etwas Vergleichbares nicht. Die Gemeinde hat sich um geeignete Räumlichkeiten bemüht und ist bei der evangelischen Kirchengemeinde fündig geworden. Die Kirchengemeinde stellt für die Treffen den kleinen Saal in der Bauernstraße 24 zur Verfügung. Dort gibt es ein paar weiche Matten für den Boden und genügend Raum zum Krabbeln und entdecken. Und während die Babys die Welt erkunden, können die Mütter reden. „Wir sprechen über die typischen Mama-Probleme“, so Franziska Rohde. Irgendwie haben doch alle jungen Eltern mit ähnlichen Problemchen zu kämpfen: Wie stelle ich am besten auf Beikost um? Wie bringe ich mein Kind zum Durchschlafen und was kann man gegen Wehwehchen beim Zahnen machen? Fragen wie diese lassen sich zusammen mit anderen viel besser klären, meint auch Marietta Zinke. Auch die Frage nach gutem Spielzeug und die Suche nach einem passenden Kita-Platz lassen sich gemeinsam viel besser lösen. Gerade für Familien, die zugezogen sind, kann die Krabbelgruppe eine erste Anlaufstelle sein, um ungezwungen neue Familien kennen zu lernen. Das Angebot in Finowfurt wird sogar von Eberswalder Müttern gern genutzt: Sowohl Franziska Rohde als auch Romy Pagenkopf kommen aus der Kreisstadt nach Finowfurt. Auch in Eberswalde sei das Angebot an Kursen für junge Mütter begrenzt, wissen die beiden zu berichten. An der Finowfurter Gruppe schätzen sie vor allem die gemütliche und familiäre Atmosphäre. Die besten Voraussetzungen um Freundschaften zu schließen.

Auch den Kindern scheint es zu gefallen. Vergnügt erkunden sie ihre Welt. Für viele ist es das erste Mal, dass sie mit anderen Kindern in Kontakt kommen. Diese Erfahrung erleichtert die spätere Eingewöhnung in die Kinderkrippe ungemein, ist Rohde überzeugt. Das sei nämlich die nächste große Hürde für den Nachwuchs, die es zu meistern gilt.

Wer mitmachen möchte, kann sich unter Tel. 03335 453449 oder e.jenning@gemeinde-schorfheide.de anmelden.