Modeselektor veröffentlichen neues Album

Boris Kruse

Mühlenbecker Land/Berlin (MOZ) Berlin gilt als Welthauptstadt der elektronischen Tanzmusik, als Zentrum der Techno-Kultur. Doch so wie der Lebens- und Arbeitsalltag in Berlin nicht ohne das Hinterland denkbar wäre, so verhält es sich auch mit der Musik. Die Mitglieder eines der großen, international erfolgreichen Produzentenduos der Clubmusik ist in Brandenburg aufgewachsen und lebt auch heute dort. Sebastian Szary (Jahrgang 1976) und Gernat Bronsert (1978) haben vor mehr als 20 Jahren das Projekt Modeselektor gegründet und waren auch als Teil der Gruppe Moderat erfolgreich.

Aufgewachsen sind die beiden in Woltersdorf im Landkreis Oder-Spree (Bronsert) und Rüdersdorf in Märkisch-Oderland (Szary). Inzwischen leben sie mit ihren Familien nördlich des Berliner Stadtrandes. Mit der anarchischen Partyszene des Berlins der Nach-Wende-Jahre sind beide aufgewachsen. Sie haben damals selbst Partys organisiert, haben verlassene Häuser und Industriebrachen bespielt. „Notstromaggregat und Soundsystem“ waren die wichtigsten Zutaten, wie Sebastian Szary sich im Gespräch über diese Jahre erinnert, und Mund-zuMund-Propagande. Das alles zu einer Zeit, als Berlin dafür noch nicht in Reiseführern gewürdigt wurde.

Jetzt haben Modeselektor mit „Who Else“ ein neues Album veröffentlicht. Es klingt wie ein Querschnitt durch aktuelle Entwicklungen der elektronischen Tanzmusik, von Trap über aufgefrischten Acid und House bis hin zu Trance. Neben Instrumentalstücken mit minimalistischen, tanzbaren Beats sind darauf auch einige potenzielle Hits mit Gesangsparts von Studiogästen zu hören, so etwa die Single „Wealth“ mit der jungen britischen Rapperin Flohio.

Nach mehr als 20 Jahren ist „Who Else“ erst ihr viertes Album als Modeselektor und ihr erstes seit acht Jahren. Eine lange Pause in diesem schnellen Geschäft – dazwischen lagen mehrere Veröffentlichungen und Konzertreisen unter dem Namen Moderat – das Projekt, das sie gemeinsam mit Sascha Ring von Apparat gegründet haben.

„Who Else“ war also eine schwere Geburt. Sebastian Szary erklärt, die beiden hätten „zwei Jahre lang darüber gesprochen, dann haben wir ein halbes Jahr lang Angst bekommen, und dann haben wir es in einem Monat zusammengeschustert“.

Klingt nach viel Prokrastination, hängt aber mit der komplizierten Auswahl dessen zusammen, was von den vielen ausgebrüteten Ideen schließlich den Weg auf das Album finden sollte: „Man baut ja immer irgendwelche Sachen am Rechner“, sagt Szary, „ob nun im Hotel, zu Hause oder im Studio“. Aufgenommen wurde dann in einem kleinen Studio in Berlin-Mitte, an der Grenze zu Kreuzberg. Neben der Arbeit am Laptop haben sie sich dabei auch selbst zusammengebastelter Modular-Synthesizer bedient. Immerhin: Der Druck, den die beiden Kreativköpfe verspürten, war ein selbstverschuldeter, denn Modeselektor ist beim eigenen Label Monkeytown Records unter Vertrag.

Elektronische Musik von der Tanzfläche für die meist ganz anderen Hörgewohnheiten von Album-Käufern daheim zu kondensieren, das ist stets ein heikles Unterfangen. Szary und Bronsert haben die Lösung dieses Mal in radikaler Verknappung gesucht. Nur eine gute halbe Stunde ist „Who Else“ lang; auf den neun Stücken gibt es kaum Soundelemente, die sich wiederholen. Beats, Basslinien und Flächensounds variieren ständig. Man könnte sich diese vergleichsweise kurzen Tracks live auch als lang ausgewalzte Stücke in Endlosschleife vorstellen.

Einflüsse aus der Clubmusik sind im Pop allgegenwärtig. Dass DJs aus der Techno-Szene es direkt in den Mainstream schaffen, ist indessen ungewöhnlich. Modeselektor unterscheiden sich von vielen anderen Elektro-Künstlern dadurch, dass sie wirklich Teil der DJ-Kultur sind. In der Vergangenheit sind sie auch als Remix-Künstler zum Beispiel für Björk gefragt gewesen. Radiohead-Sänger Thom Yorke war auch schon als Gast auf ihrem Album „Monkeytown“ von 2011 zu hören. Dieses Mal konzentrieren Bronsert und Szary sich allerdings, bis auf einige Gastauftritte wie von Flohio und Tommy Cash, ganz auf das Umsetzen ihrer eigenen musikalischen Ideen. „Remixen ist eine gute Sache, um wieder reinzukommen“, findet Sebastian Szary.

Aber Modeselektor sind ja längst „drin“, ob unter diesem Namen oder als Moderat. Welttournee reihte sich zuletzt an Welttournee; die beiden Brandenburger spielen auch in Lateinamerika vor fünfstelligen Besucherzahlen. Ihr Zuhause aber haben sie immer noch in Randberlin. Warum? „Brandenburg ist einfach geil“, so Szary. „Das ist kein Werbespruch.“

Ungefähr die Hälfte ihrer Zeit verbringen Szary und Bronsert zu Hause, die andere Hälfte reisen sie durch die Welt. Viel Zeit bleibt heute nicht mehr, selbst in die derzeitige Technoszene der Hauptstadt einzutauchen, denn beide haben längst Kinder und sind auch deshalb gefordert: „Die Partys, auf die wir gehen, sind auch meistens Party, auf denen wir selber spielen.“

Den frühen Jahren trauert er aber nur bedingt nach: „Es war definitiv früher viel anstrengender, die Promo zu bekommen.“