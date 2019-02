Ostereier sind die Stars im Monat März

Janet Neiser

Neuzelle (MOZ) In den ersten Gärten sind nicht nur Schneeglöckchen und Krokusse zu sehen, sondern sogar Ostereier, die an Bäumen oder Sträuchern hängen. Und auch in den Supermärkten ist schon alles auf Ostern eingestellt. Auch im Bauernmuseum in Neuzelle laufen derzeit die Vorbereitungen für die Osterausstellung. Die ist 4. März zu sehen und zeigt eine Auswahl von etwa 400 Eiern. Das größte Exemplar ist ein Straußenei, die kleinsten Eier stammen vom Sperling oder Wellensittich. Die Ostergeschichte mit anschließendem Osterschmaus gibt es in der Zeit vom 25. März bis 18. April. Anmeldungen sind telefonisch möglich. Der Eintritt pro Person beträgt 3 Euro.

Es ostert aber nicht nur im Bauernmuseum. Im Strohhaus Neuzelle wird an diesem Sonnabend, 14.30 Uhr, die Internationale Ostereierausstellung eröffnet. Zu sehen seien werden vor allem Eier von Familie Keller aus Neuzelle sowie Familie Krüger aus Ziltendorf sowie Oderwendische Trachten in Wort und Bild. Die Ausstellung im Strohhaus ist bis 5. Mai geplant und zieht jedes Jahr ganze Generationen an, die fasziniert auf die kunstvoll gestalteten Eier schauen. Am 16. März, 13 bis 16 Uhr, gibt es im Strohhaus eine Vorführung zum Verzieren der Ostereier. Edwin Keller und Monika Krüger werden die Wachstechnik vorführen, Ingrid Keller wird die Serviettentechnik zeigen.(ja)

Informationen zum Strohhaus unter Tel. 033652 82558, Anmeldungen im Bauernmuseum unter 033652.89430