Sieben Steine halten ein Gewölbe

Kunst am Denkmal: In der Marienkirche Prenzlau werden neue Gewölbe eingesetzt. Die alten gingen 1945 unter. © Foto: Oliver Schwers

Wiegen zwischen 30 und 50 Kilogramm: Jörg Steinert zeigt in seinem Atelier in Schönermark die neuen Schlusssteine für ein Kirchengewölbe. Aufträge dieser Art sind selten. © Foto: Oliver Schwers

Oliver Schwers

Schönermark (MOZ) So ein Auftrag ist selten: Bildhauer Jörg Steiner aus Schönermark hat schon vielen Natursteinen seine Handschrift aufgesetzt. Doch an einem Kirchengewölbe durfte er noch nicht arbeiten. In seiner Werkstatt sind jetzt die sogenannten Schluss-Steine für das neue Gewölbe der riesigen Prenzlauer Marienkirche entstanden. Sie bilden den Abschluss der Deckenkonstruktion der jeweiligen Abschnitte und übernehmen damit auch statische Funktion. Zwei von ihnen haben die Bauhandwerker bereits eingesetzt. Die anderen fünf warten auf den Fortgang der Arbeiten in Prenzlau.

Zustande gekommen ist der Auftrag der evangelischen Kirche durch den „gotischen Kopf“, ein Kunstwerk, welches Steinert in unmittelbarer Nachbarschaft zum Gotteshaus auf dem Marktberg errichtet hat. Mit dem Superintendenten war sich der Bildhauer schnell einig. Allerdings trafen die ersten Entwürfe nicht auf die Gegenliebe der Denkmalpflege. Sie ragten zapfenartig und damit zu tief ins Kirchenschiff hinein. Auch Politur, Granit und Motive lösten Diskussionen aus.

„Ich habe absichtlich Materialien aus der Region ausgewählt“, verteidigt Jörg Steinert seine Idee. Die Ausgangs-Steine stammen aus umliegenden Kiesgruben. Erst mit der Politur würden sie ihre Farbe preisgeben. Die Bilder zeigen zwei klassische christliche Kreuze am Anfang und Ende der Serie, aus einem schwarzen Findling geschnitten. Es folgen zwei helle Steine (Davidstern und heiliger Geist) sowie drei rote in der Mitte (Fisch, Auge Gottes, gotisches Maßwerk).

„Etwas ganz besonders Artifizielles ist in einem historischen Kirchenbau unter Denkmalaspekten nicht umsetzbar“, so Jörg Steinert. „Und so hat die Kirchengemeinde die Chance genutzt, sich über die Schluss-Steine in den Gewölbebau einzubringen.“ Jeder einzelne wiegt zwischen 30 und 50 Kilogramm. Ursprünglich – also vor Jahrhunderten – waren vermutlich speziell geformte Backsteine an dieser Stelle verbaut gewesen.

Der Bildhauer denkt schon an die nächsten Werke und ist wieder auf Achse. Wie in jedem Jahr fährt er zum Arbeiten nach Sizilien. Gleich zwei Ausstellungen bestückt Jörg Steinert in den kommenden Wochen. „Das Schöne an Italien ist, dass dort riesige Räume für Kunst zur Verfügung stehen.“ Das fehlt in Deutschland häufig. Größtes Problem: der Transport. Denn seine Kunst fällt schwer ins Gewicht.

Vielleicht kann er später mal eine Ausstellung in der Marienkirche gestalten.