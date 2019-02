Initiative ruft zur Klage auf

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Die Entscheidung der Barnimer Kommunalaufsicht, das „Bürgerbegehren zur Wiederherstellung der bis Herbst 2016 geltenden Verkehrsführung in der Heegermühler Straße“ für unzulässig zu erklären, ist umstritten. Es sieht nicht so aus, als sei der Disput damit ausgeräumt.

In den sozialen Netzwerken reagieren die Kommentatoren zumeist enttäuscht. Der Wille der mehr als 400 Unterzeichner, die sich für die Rückkehr der Zweispurigkeit in jede Fahrtrichtung ausgesprochen hätten, werde ignoriert. Die Stadt Eberswalde, die sehr wohl mit dem Abtrennen der Schutzstreifen für Radfahrer einverstanden gewesen sei, lehne sich jetzt mit der Bemerkung zurück, sie sei ja nicht zuständig.

Bereits im Hauptausschuss am Donnerstagabend hatte Eberswaldes Bürgermeister Friedhelm Boginski der Initiative „Radwege in Eberswalde“, von der das jetzt gescheiterte Bürgerbegehren auf den Weg gebracht worden war, symbolisch die Hand gereicht. Auch wenn das Begehren unzulässig sei, werde deutlich, dass sich viele Bürgerinnen und Bürger mit dem Thema Verkehr und insbesondere den eigenen Mobilitätsmöglichkeiten beschäftigen, sich dazu äußern und an der Gestaltung ihrer Lebenswelt teilhaben wollen. Dies würden Stadtpolitik und Stadtverwaltung als eine Form der Bürgerbeteiligung ernst nehmen. „Wir nehmen wahr, dass es ein großes Interesse an einer gerechten und funktionierenden Verkehrsplanung gibt“, betont der Bürgermeister auch in seiner Stellungnahme zum Bescheid der Kommunalaufsicht. Auf Verkehrsfragen gebe es in der Regel keine einfachen Antworten. Denn unter Mobilität verstehe jeder etwas anderes und die Mobiliätsbedürfnisse seien individuell stark unterschiedlich. Um zu entscheiden, wie eine gute, funktionierende, nachhaltige Zukunft des Verkehrs in Eberswalde aussehen könne, bedürfe es einer offenen und fairen Leitbild- und Zieldiskussion auf gesellschaftlicher, politischer und fachlicher Ebene. „Genau daran arbeiten wir in einem breit angelegten Prozess“, betont das Stadtoberhaupt und lädt alle Interessierten ein, zum Mobilitätsplan 2030+ für Eberswalde beizutragen, für den gerade die Grundlagen zusammengetragen würden. Die nächste öffentliche Beteiligungsrunde gebe es am 11. März ab 18 Uhr im Bürgerbildungszentrum. Dann werde unter dem Motto „Wo drückt der Schuh?“ über konkrete Probleme diskutiert, betont der Bürgermeister.

Für die Initiative „Radwege in Eberswalde“ sind mit der Entscheidung der Kommunalaufsicht noch nicht alle Messen gesungen. Ihre Sprecher Gerd Markmann und Ulrich Pofahl fordern Friedhelm Boginski schriftlich auf, gegen den Landkreis Klage einzureichen. Mit seiner Interpretation, es handele sich lediglich um eine „straßenverkehrsrechtliche Anordnung“ und damit um eine „staatliche Maßnahme“ stelle der Landrat die Souveränität der Stadt Eberswalde in Frage. „Eine solche Missachtung der Rechte der Bürgerinnen und Bürger, der Stadtverordnetenversammlung und von Ihnen als Repräsentant der Stadt und Leiter der Verwaltung dürfen Sie nicht dulden“, heißt es in ihrem Schreiben weiter.

Überdies erklärt Gerd Markmann, dass es der Initiative keineswegs darum gehe, die Schutzstreifen für Radfahrer wegzubekommen. „Wenn es eine Lösung geben sollte, die eine vierspurige Verkehrsführung zuzüglich Schutzstreifen ermöglicht, wären wir sehr dafür“, betont Gerd Markmann.