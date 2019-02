Märkischer Unternehmer wünschen sich Digitalministerium

Mathias Hausding

Potsdam (MOZ) In fast genau einem halben Jahr wird ein neuer Landtag gewählt. Brandenburgs Unternehmer fordern von der künftigen Regierung ein eigenständiges Ministerium für Digitalisierung, eine zentrale Ausländerbehörde sowie bessere Mobilitätsangebote insbesondere für Azubis.

Die Experten blickten am Montag nicht unzufrieden auf die vergangenen fünf Jahre unter Rot-Rot zurück. Mehr Jobs, weniger Arbeitslose, etwas höhere Löhne, das könne sich sehen lassen. In den kommenden Jahren würden aber große Aufgaben warten. Aufgaben, bei denen es bislang an Tempo bei der Bearbeitung fehle.

Drei Punkte rückte Christian Amsinck, Hauptgeschäftsführer der Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg (UVB), in den Fokus: Digitalisierung, Fachkräftemangel, Mobilität. So hätten weiterhin drei von zehn Haushalten in der Mark kein schnelles Internet, der Mobilfunk lasse vielerorts zu wünschen übrig. Das halte Firmen davon ab, sich in diesen unterversorgten Regionen anzusiedeln und sei auch von ansässigen Unternehmern eine der häufigsten Beschwerden. „Das muss besser werden“, forderte Amsinck.

Auch an anderer Stelle gebe es beim „Megathema Digitalisierung“ Reserven. Die entsprechende Strategie des Landes enthalte in erster Linie Dutzende Einzelmaßnahmen. „Aber eine Projektsammlung ist noch keine Strategie“, mahnte Amsinck. Sein Eindruck sei, dass hier noch zu viel nebeneinander gearbeitet werde. Deshalb wünsche sich der UVB in der kommenden Legislaturperiode ein in der Staatskanzlei angesiedeltes Digitalisierungs-Ressort, mit einer Chefin oder einem Chef in Ministerrang. Ziel müsse sein, die vielfältigen Anstrengungen ressortübergreifend zu koordinieren. Hessen habe bei der jüngsten Regierungsbildung ein solches Ministerium für Digitalisierung geschaffen.

Das aktuell für die Firmen „größte Geschäftsrisiko“ sei der Arbeitskräftemangel. „Das ist die Kehrseite des jahrelangen Booms, es dauert immer länger, bis offene Stellen besetzt werden können“, sagte Amsinck. So habe es 2014 im Schnitt 84 Tage gedauert, bis eine freie Mechatroniker-Stelle besetzt werden konnte. Nun seien es 156 Tage.

Der UVB-Chef sieht in vielen Feldern Verbesserungsbedarf. „Wir brauchen Bildung, Qualifizierung und Zuzug aus dem In- und Ausland.“ Die Fähigkeiten vieler Schulabsolventen seien in den Augen der Firmen unzureichend. „Vielleicht sollten nicht nur die Schüler Praktika machen, sondern auch die Lehrer, um zu sehen, wie sich die Wirtschaft verändert.“ Um die hohe Zahl unbesetzter Lehrstellen in den Griff zu bekommen, seien im Flächenland Brandenburg auch neue Mobilitätskonzepte für die Jugendlichen nötig. Das geplante Azubi-Ticket könne hier nur ein Anfang sein. Denkbar seien etwa Mobilitätsgutscheine, unabhängig vom Verkehrsmittel.

Dass die Zahl der Studenten in Brandenburg stagniere, sei ebenfalls keine gute Nachricht, sagte Amsinck. Die Cottbuser BTU etwa habe einst alleine so viele Studenten gehabt wie nun gemeinsam mit der Senftenberger Dependance. Es gelte für die Hochschulen, ihr Profil zu schärfen. Das von Rot-Rot lange Jahre ignorierte duale Studium entwickle sich hingegen gut.

Lob gab es für das Fachkräfte-Zuwanderungsgesetz des Bundes. „Das wird uns helfen“, sagte Christian Amsinck. In Brandenburg würden schon jetzt sechs von zehn freien Stellen von Ausländern vor allem aus Osteuropa besetzt. Im Pflegebereich etwa würden märkische Betriebe sogar weltweit nach Verstärkung suchen.

Die Beschäftigung von Flüchtlingen sei ein wichtiger Faktor. Bislang hätten 4700 von ihnen einen Job in der Mark, bis zum Jahresende könnten es 6000 sein. Da es bei der Integration in den Arbeitsmarkt nach wie vor Reibungsverluste gebe, wünscht sich der UVB in Brandenburg eine zentrale Ausländerbehörde mit entsprechenden Außenstellen. Es verunsichere die Firmen, wenn der Ermessensspielraum bei der Fallbearbeitung von Landkreis zu Landkreis unterschiedlich ausgelegt werde. Die Unternehmen würden von den Behörden im Umgang mit Flüchtlingen und ihrem Status Rechtssicherheit, Qualität und Geschwindigkeit erwarten.