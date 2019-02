Großartige Musiker vor leerem Saal

Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Großartige Künstler, fast leerer Saal. Nicht einfach ist es für Jörg Zieprig von der Klosterscheune Zehdenick, den Musikgeschmack der Zehdenicker zu treffen. Das eine oder andere Mal wundert er sich, warum nicht mehr Besucher kommen.

Immer wieder ist Jörg Zieprig vor allem in Berlin auf der Suche nach Bands, die vor oder nach einem Konzert in der Hauptstadt bereit sein könnten, Zehdenick in ihren Tourenplan aufzunehmen. Bislang hat das immer gut geklappt, so dass Zieprig den Havelstädtern und ihren Gästen ein außergewöhnliches Programm anbieten kann. Als ideal für solche Konzerte hat sich der Sonntagnachmittag erwiesen. Um 16 Uhr füllt sich der Saal, meistens jedenfalls, mit Musikbegeisterten. „Rock und Blues-Musik, das kommt an in Zehdenick“, weiß Zieprig mittlerweile einzuschätzen, was das Publikum in etwa hören will. Ein Blues-Gitarrist aus Frankreich, der keine Chansons singt, auch so etwas ziehe das Publikum an. Oder eine Band aus Ungarn, die musikalisch in der Tradition der Sinti und Roma steht. Über fast 20 Jahre hat sich Jörg Zieprig ein Netzwerk an Künstlern aufgebaut, die immer mal wieder in der Klosterscheune auftreten und wiederkommen. „Die Beziehungen werden weiter von mir gepflegt“, sagt er. Auch die Zusammenarbeit mit den Kulturabteilungen der Botschaften in Berlin hat sich bewährt. Diese übernehmen nicht nur die Künstler-Honorare, sondern auch die Reisekosten. „Das könnten wir sonst gar nicht bezahlen.“ Gut nachgefragt sind auch Klassik-Konzerte.

Gefragt nach seiner Lieblingsband, antwortet Zieprig spontan: „Dagadana“ Weltmusik aus Polen und der Ukraine. Am 23. August machte „Dagadana“ mal wieder Station in Zehdenick. Die Musiker führen Jazz, Elektronik und Weltmusik zusammen und verbinden diese Musikrichtungen mit Elementen der ukrainischen und polnischen Kultur. Ein spannendes Projekt, das Zieprig gerne unterstützt und auch ein Publikum in Zehdenick fand.

Geschätzt wird von den Musikern nicht nur die intime Atmosphäre der Klosterscheune und die gute Betreuung durch Jörg Zieprig und sein Team, sondern auch die sehr gute Akustik des Raums.

Diese macht sich am 7. April das Deutschlandradio Kultur zu nutzen. Der Sender zeichnet das Konzert der finnischen Folk-Band „Suden Aika“ auf, die im Rahmen ihrer Tournee durch Deutschland und Österreich einen Abstecher nach Zehdenick unternehmen werden. Zwischen Flensburg und München nehmen die vier Frauen gerne einen kleinen Umweg in Kauf.

Die vier Ausnahmesängerinnen formen aus uralten Kompositionen kraftvolle Vokalstücke, die sie behutsam mit Kantele, Flöten und Perkussion begleiten. Natürlich hofft Jörg Zieprig als Gastgeber auf einen vollen Saal und ein begeisterungsfähiges Publikum. Der Radio-Mitschnitt wird am 6. Mai gesendet.