Theaterstück über den Mauerfall soll viele Autoren haben

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Der Anfang ist gemacht, die ersten Fragebögen sind unter die Leute gebracht. 26 Fragen zur Person und wie man den Tag des Mauerfalls erlebte, wie er sich auswirkte, was er veränderte.

Zwei Dutzend Menschen sammelten sich zunächst ums Lagerfeuer vor dem blauen Theater im alten Wasserwerk des Postgeländes in der Garzauer Straße, wo Melanie Seeland und Inés Burdow, die beiden Schauspielerinnen der Anderen Welt Bühne, den Grundgedanken ihrer Theater-Trilogie „Verortung“ darlegten. „Pikeslust“ 2017 und „Heimatmaschine“ 2018 die ersten zwei, „Horror Vacui“ im 30. Jahr des Mauerfalls der Abschluss – es geht um die Ortsbestimmung der Menschen in der Region, ihr Leben, ihr Verhältnis zum Land als Heimat und seiner Geschichte. Das Gelände selbst als Sachzeuge der Geschichte des Kalten Krieges bietet sich an, dem Recherchetheater über den Tag des Mauerfalls anhand von Erlebnisberichten hiesiger Menschen Bühne zu sein. In lockeren Gesprächsrunden erläutern die Theatermacher den jungen und älteren Besuchern ihr Anliegen. Es gibt Kaffee und frischen Apfelkuchen, den Elske Hildebrandt aus Woltersdorf mitgebracht hat, und Linsen-Wirsing-Suppe, die Tammo Brettschneider, einer der drei Betreiber und Köche der künftigen Gaststätte „Schmorpost“ im Pförtnerhäuschen, gekocht hat. Jutta Schulz von den Literaturfreunden der Volkssolidarität greift sich einige Fragebögen: „Die lege ich bei unserem nächsten Treff in der Begegnungsstätte Gerhart-Hauptmann-Straße aus, da sind sicher einige Freunde dabei, die gerne ihre Erlebnisse schildern.“

Am 12. März gibt es einen Workshop mit einer Theaterpädagogin zum Thema Veränderungen, zu dem Interessenten herzlich eingeladen sind. Ein zweiter Workshop ist für den 19. und 20. März, alles jeweils 12 bis 17 Uhr, geplant. Man kann sich dazu anmelden unter wasserwerk@anderewelt.org, kann aber auch so hinkommen. (js)