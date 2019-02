Vom Brückenbau durchschnitten

Andrea Linne

Panketal (MOZ) Vier Brücken vom S-Bahnhof Röntgental bis Zepernick befinden sich ab Montag zeitgleich in der Sanierung durch die DB Netze. 30 Millionen Euro werden investiert. Ein Jahr lang geht am S-Bahnhof Zepernick nichts mehr.

Längst haben vorbereitende Untersuchungen begonnen, wurden Schneisen für schwere Maschinen parallel zum Bahndamm gezogen. Zeitgleich entstehen vier Überbauwerke neu: in Röntgental, über die Panke, den Feldweg am Pfingstberg und über die Schönower Straße. 30 Millionen Euro investiert die Bahn AG am Standort. Wenn die Schönower Straße Ende Januar 2020 wieder offen ist, geht es an der Brücke Schönerlinder Straße weiter. Für Projektleiter Jens Kulecki und die Projektleiter Caroline Lucke sowie Steffen Klatte, die sich die einzelnen Vorhaben aufgeteilt haben, steckt jahrelange Vorarbeit in den Baustellen. Ehe es praktisch losgeht, sind unzählige Berechnungen und Untersuchungen nötig. Insgesamt baut die Bahn AG 22 Brücken zwischen Karow und Bernau neu, dazu kam das Karower Kreuz als besondere Herausforderung.

Die Absprachen laufen zwischen zahlreichen Beteiligten. Im Fall der Röntgentaler Überfahrten über die Bahnhofstraße spielte der Denkmalschutz eine besondere Rolle. Denn die Ansicht der Stahlträger, die noch von der Stettiner Bahn von 1913 stammen, sollen wenn möglich saniert und erhalten bleiben. Auch im Bahnhof selbst gab sich die Bahn besondere Mühe, die historischen blauen Fliesen zu ersetzen. „Wir hoffen, dass wir auch die Fußpunkt-Stützen abstrahlen können. Wir wissen nicht, wie es darunter genau aussieht“, erläutert Steffen Klatte. Eine Seite verfügt nur noch über einen Hauptträger mit teils erhaltenem Geländer. Aber auch das soll bleiben, wenn alles klappt, betont Kulecki. Der Bernauer kennt die Brücken alle ganz genau. Er weiß, dass niemand sagen kann, wann ein altes Stahl- und Betonbauwerk bröckelt. Zuletzt war ein großes Stück aus der Zepernicker S-Bahn-Brücke herausgebrochen. Netze schützen die Passanten seither.

Wenn die Hilfsbrücken an der Schönower Straße eingebaut werden, dann kommt es für Pendler immer wieder zu Sperrpausen. Die Hilfsbrücke für das S-Bahn-Gleis kommt vom 22. bis 24. März, für das Fernbahngleis vom 28. März bis 1. April, über die Fernbahn an der Panke-Brücke vom 1. bis 4. März. Ende März sollen alle Hilfsbrücken stehen, Anfang Juli die Widerlager fertig sein. Wenn die finalen Arbeitsgänge mit dem Einheben der vorgerfertigten neuen Stahlbrücken folgen, dann kommt schwere Technik zum Einsatz. Einer dieser Kolosse wiegt 40 bis 50 Tonnen. Ähnlich wie an der Zepernicker Chaussee ist Fingerspitzengefühl gefragt, um diese Stahlsegmente passgenau aufzulegen.

Am Wochenende 22. März kommt erstmals auch der Shuttle mit 14 Sitzplätzen und Raum für Rollatoren zum Einsatz, um Fußgänger, wenn der Durchgang der Schönower Straße dicht ist, über 1,5 Kilometer Umweg ans Ziel und zur Bahn zu bringen. Auch vom 2. bis 9. Oktober ist eine größere Pause nötig. Der Straßenbau auf der Schönower Straße soll parallel erfolgen. Ob das klappt, ist noch offen. „An uns liegt es nicht“, macht Kulecki deutlich, die Pläne liegen auf dem Tisch. Aber innerhalb der Gemeinde Panketal gibt es noch zur Anlage der Radwege, Bushaltestellen und Überquerungshilfen Diskussionsbedarf.

Die Rammarbeiten, die an der Bahnhofstraße und Schönower Straße erfolgen, werden von Messapparaturen aufgezeichnet. So sollen Schäden an Häusern vermieden werden.

Am 6. Oktober soll das Rahmenbauwerk am Feldweg stehen. Es trägt drei Gleise. Informationen: www.panketal.de.