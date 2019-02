Michael Anker

Bad Freienwalde (MOZ) Frühlingserwachen im Haus der Naturpflege in Bad Freienwalde: Die ersten Bienen summen um die Krokusse und am Hang der Anlage leuchten zwei neue Finnhütten. Sie wurden mit Fördermitteln des Brandenburgischen Finanzministeriums gebaut worden.

Pünktlich zum Saisonstart sind zwei zusätzliche Unterkünfte auf dem Grundstück im Dr.-Max-Kienitz-Weg in Bad Freienwalde fertig geworden. „So können wir nun 25 Übernachtungsplätze in den Hütten und im Heuhotel anbieten“, freut sich Sybille Knospe, die stellvertretende Vereinsvorsitzende des Hauses der Naturpflege. Damit könnten gesamte Schulklassen dort übernachten. Aber auch Wanderer, Radtouristen und Familien dürfen das Angebot nutzen. In jeder Hütte finden bis zu vier Personen Platz.

Die Übernachtungen seien das Eine, das Besondere aber die Umweltbildungsprogramme, die hinzugebucht werden können, so Sybille Knospe. Kräuterseminare zum Beispiel, zu denen auch ein gesundes Essen gekocht werde. Mithilfe des Förderprogramms „Gesunde Umwelt“ aus dem Umweltministerium realisierte der Verein sein eigenes Programm „Raus auf die Streuobstwiese“. Zwei alte Streuobstwiesen auf dem Gelände des Hauses der Naturpflege wurden „aufgefrischt“ und alte Obstsorten angepflanzt. Sorten, die mit der Trockenheit in der Hanglage zurechtkommen, Äpfel, Kirschen, Pfirsiche und Pflaumen, wurden im Herbst gepflanzt. Passend dazu wurde ein Bildungsprogramm für Kinder entwickelt.

Im Mittelpunkt stehen dabei der Artenreichtum eines solchen Biotops und das Thema gesunde Ernährung. Zweimal im Jahr wird das Programm angeboten. Im Frühjahr werden Lebewesen auf der Streuobstwiese beobachtet. Die Kinder können Nisthilfen für Vögel und Kriechtiere bauen und Insekten bei der Bestäubung von Blüten beobachten. Angelehnt an den Schulunterricht erfahren die Kinder zum Beispiel auch, wie eine Blüte aufgebaut ist. Im Herbst werden die Früchte geerntet und zu Säften, Marmeladen und Obstsalaten verarbeitet.

„Wir suchen für die neu angelegte Streuobstwiese noch Baumpaten. Kinder einer Schulklasse oder andere Gruppen. Die Bäume brauchen etwa drei Jahre bis sie angekommen sind und müssen in dieser Zeit betreut werden“, erklärt Sybille Knospe. Interessierte Gruppen können sich im Haus der Naturpflege melden. Bis zu vier Mal im Jahr würden die Kinder auf die Streuobstwiese kommen, sich um die Bäume kümmern und so auch den Wechsel der Jahreszeiten in der Natur erleben.

Auch das Fontane-Jubiläum bekommt einen festen Platz im Jahresprogramm. „Erna Kretschmann gründete gleich nach dem Zweiten Weltkrieg einen Fontane-Kreis in Bad Freienwalde. Die Natur- und Heimatfreunde initiierten auf Anregung des Fontane-Kreises 1952 den ersten Fontane-Lehrpfad vom Schlosspark zum Teufelssee nach Falkenberg“, berichtet Sybille Knospe. Anregung hätten sich die Fontane-Liebhaber in den Beschreibungen des Schriftstellers geholt, die er auf seinen „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ machte. Zudem setzten sich Kurt und Erna Kretschmann gemeinsam mit anderen nach der Wende 1989 für den Erhalt des Wohnhauses von Henry Louis Fontane, dem Vater des Autors, in Schiffmühle ein.

Das Fontane-Programm für Erwachsene beginnt mit einer durch Corinna Gerber geführten Wanderung auf dem Lehrpfad. Anschließend wird ein Essen wie zu Fontanes Zeiten kredenzt. Kräuter, die in jener Zeit beliebt waren, wurden speziell dafür gepflanzt. Teilnehmer erfahren von Kerstin Götter etwas über die Wirkung der Kräuter, denn Fontane und sein Vater waren ursprünglich Apotheker. Mit dem Halbtagsprogramm sollen Wandergruppen und Familien angesprochen werden. Mindestens acht Personen seien allerdings erforderlich, um es zu buchen.

Ein ähnliches Programm will das Haus der Naturpflege auch für Kinder anbieten. Erste Kontakte gibt es zur Bad Freienwalder Fontane-Schule. Schulen, die sich für die Umwelt-Bildungsprogramme oder das Fontane-Programm interessieren, können sich per E-Mail an verein@haus-der-naturpflege.de melden.