Offen für unkonventionelle Ideen

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die Stadt Eisenhüttenstadt hat ein Interessenbekundungsverfahren zur Verpachtung des Gesellschaftshauses Schleicher in der Fürstenberger Wilhelmstraße begonnen. Bis 12. März können sich Interessenten melden, aus denen dann ein möglicher neuer Pächter ausgewählt wird. „Gesucht wird ein Pächter der über entsprechende Qualifikationen, Erlaubnisse und Erfahrungen verfügt“, heißt es in der Beschreibung zu dem Verfahren. Vom Interessenten sei ein Konzept für die künftige Betreibung des Gesellschaftshauses vorzulegen. „Erwartet wird dabei die Darstellung, welches Profil das Haus bei einer möglichen Übernahme durch den Interessenten haben soll. Dies bezieht sich auf inhaltliche Schwerpunkte künftiger Veranstaltungen, aber auch auf die integrative Ausrichtung des Hauses für die Stadt und insbesondere des Ortsteiles Fürstenberg(Oder).“ Veranstaltungen im Außenbereich seien ausdrücklich gewünscht. Und die Stadtverwaltung betont: „Das Fürstenberger Gesellschaftshaus Schleicher soll durch einen qualifizierten und besonders engagierten Pächter wirtschaftlich selbstständig auf eigenes Risiko geführt werden.“

Nicht verschwiegen wird, dass sich das Objekt in keinem guten Zustand befindet. „Ende der 1990er Jahre erfolgte die Sanierung der Gebäudehülle. Umfangreiche Sanierungsarbeiten im Gebäudeinneren fanden bisher nicht statt. Das Objekt befindet sich somit in einem sanierungsbedürftigen Zustand.“

Die Stadt verweist darauf, dass bisher im Gesellschaftshaus traditionsreiche Veranstaltungen stattfanden, die auch künftig gewünscht werden. Man zeigt sich aber auch offen für Neues: „Weitere kreative und unkonventionelle Ideen sind grundsätzlich willkommen. Die Stadt Eisenhüttenstadt sucht daher eine kulturaffine Persönlichkeit, die die Möglichkeiten des Hauses in eigener Verantwortung umzusetzen weiß.“

Derweil hat sich jüngst die Stadtverordnetenversammlung mit der Aufarbeitung der Geschichte des Hauses beschäftigt, vor allem mit der Frage, warum an dem Gebäude, das sich im Eigentum der Stadt befindet, in der Vergangenheit so wenig gemacht wurde. Vor allem die CDU-Fraktion hatte dazu mehrere Fragen. In den Antworten tritt die Stadtverwaltung möglichen Befürchtungen entgegen, dass das Gebäude umgebaut werden müsse, wenn sich innerhalb der nächsten drei Monate kein Pächter findet. Eine solche Regelung, nach der die CDU-Fraktion gefragt hatte, gebe es nicht. Der Pachtvertrag mit dem letzten Pächter ist gekündigt.(lö)