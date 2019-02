Die Helene unter der Lupe

Christopher Braemer

Frankfurt (Oder) Eine 19-Jährige Schülerin untersuchte für „Jugend forscht“ die Wasserqualität des liebsten Sees der Frankfurter – und zwar zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt: Während des Helene-Beach-Festivals. Gleich 31 junge Frankfurter hoffen am Donnerstag beim Regionalwettbewerb in Eberswalde auf die nächste Runde.

„Alles im grünen Bereich“, beruhigt Caroline Schauer gleich vorweg. Die 19-jährige Schülerin des Gauß-Gymnasiums – lange Haare, blaues Hemd und seriöses Auftreten – redet von der Wasserqualität des Helenesees. Die untersuchte sie für „Jugend forscht“ im vergangenen Sommer mehrere Wochen lang während des Helene-Beach-Festivals. „Es gibt eine erhöhte Anzahl von vielen Bakterien“, sagt Caroline Schauer kurz vor dem Wettbewerb im OG 25 des Gauß-Gymnasiums. Das Baden in der Helene sei aber auch nach dem Festival nicht gesundheitsgefährdend.

Am Donnerstag stellt die Schülerin ihre Forschungsergebnisse in Eberswalde zusammen mit 30 Nachwuchsforschern aus der Oderstadt vor. Beim Regionalwettbewerb Brandenburg Ost „Jugend forscht und Schüler experimentieren“ sind insgesamt 57 Projekte von 83 Teilnehmern bei der Jury eingereicht worden – davon kommen allein 25 Beiträge aus der Stadt Frankfurt (siehe Info).

Das Projekt von Caroline Schauer zielt auf einen wunden Punkt: Die „Helene“ gilt als einer der saubersten Seen Brandenburgs – das jedes Jahr Ende Juli steigende Helene-Beach-Festival mit über 25 000 Besuchern gilt als eines der größten seiner Art im Bundesland. Und auch wenn die Veranstalter um die Reinlichkeit des Sees bemüht sind, mitunter Mülltüten an Besucher verteilen, leidet die „kleine Ostsee“ unter dem Festival.

Das zeigen die Werte auf dem Rechner von Caroline Schauer, die an zwei Messstellen am Hauptstrand Proben entnahm, um sie vom Aqua-Kommunal-Service analysieren zu lassen. Während der Anteil von Fäkalbakterien steigt, sinkt der Sauerstoffanteil, zeigten die Ergebnisse aus dem Labor. „Weil es einen Mangel an Toiletten gibt, nutzen viele Besucher den See“, sagt Schauer, die als Rettungsschwimmerin und Sanitäterin mehrere Sommer am Helenesee verbrachte. Noch seien die Werte unbedenklich. Aber das könnte sich in ein paar Jahren ändern.

Auch wenn das Festival viele Menschen nach Frankfurt lockt, ist es für Caroline Schauer wichtig, dass die Partygänger den Respekt vor dem See bewahren – und ihren Müll wegräumen. „Ich sehe, wie der See seine Qualität verändert“, sagt Schauer, die Spaß an der Wissenschaft hat. Durch den während des Festivals gestiegenen Sauerstoffanteil gibt es im See mehr Nitrat, das umgewandelt in Nitrit in erhöhten Maßen zu Blausucht bei Säuglingen führen könne.

Nur etwas für Überflieger und Superhirne: Deutschlands bekanntester Nachwuchswettbewerb „Jugend forscht“ wird seit 1965 ausgetragen. Es gibt zwei Sparten: den klassischen Wettbewerb „Jugend forscht“ (ab 15) und „Schüler experimentieren“ (Schüler ab Klasse 4). In der Region Brandenburg Ost findet der Wettbewerb am Donnerstag in Eberswalde statt. Wer es eine Runde weiter schafft, darf Anfang April beim Landeswettbewerb in Schwarzheide mitmischen. Dort qualifizieren sich die Besten für das Bundesfinale. Dieses steigt Mitte Mai in Chemnitz.

„Ich hoffe natürlich, eine Runde weiterzukommen“, sagt die Schülerin in aller Bescheidenheit. Die Frankfurterin, die den See liebt wie ihre Stadt, brennt für das Fach Biologie. Nach ihrem Abitur in diesem Jahr will sie Medizin studieren und wird dafür Brandenburg wahrscheinlich verlassen. Danach kann sie sich vorstellen, zurück nach Frankfurt zu kommen. Und als Notärztin am Helenesee zu arbeiten.

Mehr Informationen gibt es unter: jugend-forscht.de