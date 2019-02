Die Gefahr fährt mit

Andreas Wendt

Frankfurt (Oder) (MOZ) Es ist ein Signal, das vom Polizeipräsidium in Richtung Lkw-Fahrer gesendet worden ist und dort offensichtlich verstanden wird. Die Zahl der Lkw-Unfälle auf Brandenburgs Autobahnen ist trotz eines leichten Rückgangs im vergangenen Jahr besorgniserregend, auch deshalb, weil Kollisionen mit Lastern oft eine verheerende Wirkung haben.

Die Ursachen sind vielfältig. Nicht eingehaltene Ruhepausen der Fahrer, technische Mängel an den Trucks und eben auch Fahrer hinterm Steuer, die unter Alkohol- und Drogeneinfluss stehen. In der Summe machen all diese Feststellungen die in- und ausländischen Laster zu tickenden Zeitbomben auf der Transittrasse, die Westeuropa mit Osteuropa verbindet – Brandenburg ist mittendrin.

Die Konsequenz, mit der die Polizei dagegen vorgeht und die schwarzen Schafe der Branche aus dem Verkehr zieht, ist zu begrüßen. Auch die Tatsache, dass die jüngste Kontrolle keine Beanstandungen ergab, ist erfreulich, aber längst keine Entwarnung.