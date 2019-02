Energiegesellschaft für Panketal

Andrea Linne

Bernau/Panketal (MOZ) Zwei Bieter sind um den neuen Konzessionsvertrag für Panketal noch im Rennen. Wie Bürgermeister Maximilian Wonke (SPD) mitteilte, sind aber noch viele Details zu besprechen, ehe für die Stromversorgung der nächsten 20 Jahre ein neuer Vertrag geschlossen wird. „Jeder einzelne Punkt ist zu bewerten“, machte er deutlich.

Neben den Stadtwerken Bernau hat der frühere Anbieter, die E.dis AG, großes Interesse bekundet. Mit beiden Firmen werden Bietergespräche geführt. Doch die Entscheidung steht noch aus.

Nichtsdestotrotz wollen sich die Stadtwerke Bernau gemeinsam mit den Kreiswerken gut aufstellen. Wie im Kreisausschuss empfohlen und am 6. März im Kreistag vorgelegt, soll die Netzgesellschaft Panketal mbH gegründet werden. Die Energiebeteiligungsgesellschaft mbH, eine Tochter der Kresiwerke, will 26 Prozent der Geschäftsanteile übernehmen mit einem Anteil am Stammkapital der neuen Gesellschaft in Höhe von 100 000 Euro. Die Zustimmung des Kreistages, heißt es in dem Beschluss, „steht unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Gemeinde Panketal entscheidet, das Angebot der Bietergemeinschaft ... anzunehmen.“ Erst dann, heißt es ausdrücklich, dürfe die neue Gesellschaft gegründet werden, „wenn diese Bedingung eingetreten ist“.

Im jüngsten Panketaler Hauptausschuss führte das zu Diskussionen. Allerdings, betonte der SPD-Gemeindevertreter Uwe Voß, sei die Gemeinde nicht an dieser Gesellschaftsgründung beteiligt. Es werde kein Bieter bevorzugt, so Bürgermeister Maximilian Wonke.

Inzwischen haben sowohl der Aufsichtsrat der Kreiswerke Barnim als auch die Stadtverordneten Bernaus diesem Ansinnen der neuen Netzgesellschaft zugestimmt. Nun ist der Kreistag gefragt. Der Unternehmensgegenstand, heißt es im Gesellschaftszweck, diene dem Erwerb, Betrieb, der Verpachtung, Instandhaltung und dem Ausbau des örtlichen Stromversorgungsnetzes in Panketal. Geschäftsführer und Gesellschafter wurden noch nicht benannt. In der Kombination aus Sachwissen und fachlicher Kompetenz durch die Stadtwerke Bernau GmbH und die Strukturen in der Barnimer Energiebeteiligungsgesellschaft mbH sei das Stromnetz in Panketal erfolgreich zu betreiben. Die Rechtsanwalts- und Wirtschaftsprüfungskanzlei Becker Büttner Held war mit der Beurteilung der Wirtschaftlichkeit der neuen Netzgesellschaft Panketal mbH beauftragt worden. Diese sieht keine Bedenken, dass die Netzgesellschaft seriös arbeiten kann. Die Gemeinde verspricht sich von dem gekündigten und nun neuen Konzessionsvertrag – mit wem auch immer – wirtschaftliche Vorteile.