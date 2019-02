Deutsch-Pop-Musiker zu Besuch in der Heimat

Conradin Walenciak

Bad Freienwalde (MOZ) Großer Applaus brandete am Sonntagabend in der Aula des Bertolt-Brecht-Gymnasiums in Bad Freienwalde auf, als die Band „108 Fahrenheit“ ihr letztes Lied gespielt hatte. Ohne Zugabe wollten die etwa 130 Zuschauer und –hörer die Musiker aber nicht gehen lassen. Die Band ließ sich natürlich nicht lumpen, kam von der Bühne und spielte mitten im Publikum noch eine weitere Nummer. In den vorherigen rund 90 Minuten hatten die sieben Deutsch-Pop-Musiker ihr neues Album vorgestellt: „Kein Herz“. Es ist ihr zweites nach dem 2016 erschienenen Debütalbum „Mein Herz“.

Zwischendurch unterhielten Sänger Kai Niemann und Banjo-Spieler Marco Pfennig immer wieder mit Geschichten und Anekdoten aus ihrem privaten und dem Band-Leben. Da ging es mal um das Schreiben einer Banjo-Enzyklopädie („Das lohnt sich nicht. Der Banjo-Markt in Deutschland ist nicht so groß“), Sprechverbot auf der Klassenfahrt („Das war schon cool. Die Mädchen fanden das interessant“) oder Gute-Nacht-Lieder für die eigene Tochter (“Manchmal sagt sie: ‚Papa, hör auf’).

Auch die Ode an Bad Freienwalde kam nicht zu kurz. „Nach Bad Freienwalde zu kommen, ist wie nach Hause zu kommen“, sagte Niemann zu Beginn des Konzerts. Für ein Band-Mitglied stimmt das sogar noch mehr als für die anderen: Schlagzeuger Stephan Salewski kommt von hier. Am Ende hatte Bad Freienwalde sogar das beste Publikum aller Zeiten, so der Sänger. Pfennig verriet aber sofort, dass Niemann das in jedem Auftrittsort sagen würde.

Eingeheizt hatte dem Publikum noch vor dem Auftritt von 108 Fahrenheit die Band „Lothar and the machines“. Die fünf Saxophone, drei Posaunen, vier Trompeten und das eine Sousaphon – unterstützt von Fahrenheit-Drummer Salewski – sorgten mit ihrer Funk-Musik (unter anderem Titel von Bruno Mars und Alice Merton) für gute Stimmungbei den zahlreich erschienenen Gästen. Später spielten dann beide Gruppen auch noch zusammen, was insbesondere auch Sänger Niemann gefiel. „Es ist toll, mal mit so viel musikalischer Unterstützung spielen zu können.“

Etwas irritiert war er nur über die frühe Anfangszeit des Konzerts (16 Uhr). „Das ist unser erster Nachmittags-Auftritt seit langer Zeit.“ Dem Publikum machte das aber nichts aus. Es wurde mitgesungen, auf den Stehplätzen in den hinteren Reihen mitgewippt, einige tanzten. „Wir haben immer gute Erfahrungen in Bad Freienwalde gemacht“ sagte Niemann zum Abschied. „Wir kommen gerne wieder.“