Unerwartete Baumfällungen

Cornelia Link-Adam

Jahnsfelde (MOZ) Nur noch ein Stubben erinnert an die dicke Eiche, die am Gedenkstein auf dem Jahnsfelder Eichenplatz gefällt werden musste. Aber auch die Kastanie fürs Storchennest gibt es nicht mehr.

Beide Baumfäll-Aktionen wurden jüngst im Ortsbeirat von Jahnsfelde thematisiert. Auf Nachfrage berichtete Ortsvorsteher Bernd Gohlke zum einen von der alten Eiche. Diese war vom Pilz befallen, musste kurzfristig gefällt werden. Zeitnah soll jetzt auch noch über den Wirtschaftshof der Stadt Müncheberg, wozu Jahnsfelde als Ortsteil gehört, der Stubben gefräst und die Absperrung beseitigt werden. Gohlke hat erfahren, dass ein neuer Baum gesetzt werden soll. Aber nach bisheriger Planung erst im Jahr 2020. Der komme dann auch nicht genau auf den alten Platz, sondern ein Stückchen entfernt vom Gedenkstein. „Es soll ein ähnlicher Baum werden. Vielleicht laufen wir noch durchs Dorf und sammeln Spenden, sprechen auch noch ein paar Firmen als Unterstützer an“, meinte der Ortsvorsteher hinsichtlich der Finanzierung, je nachdem wie viel Müncheberg selbst zulegen wird.

Dagegen drängt am Obersdorfer Weg die Zeit. Dort stand bis vor kurzem eine Kastanie, in deren Krone sich das Storchennest befand. Der marode Baum sollte nach etlichen Gesprächen mit der Verwaltung erst im Herbst gefällt werden. Nun wurde der Baum über den Wirtschaftshof doch schon beseitigt. Darüber wunderten sich im Ortsbeirat auch seine beiden Kollegen Wolfgang Stenzel und Gerd Seume.

Und das Storchennest? Das soll auf einem Mast wieder errichtet werden. Dieses liege nun aber in der Verantwortung der Stadt Müncheberg, die sich um die Schachtgenehmigung und den Beton-Mast kümmern wird. Das bisherige Storchennest stand schließlich auf öffentlichem Boden, soll ganz in der Nähe wieder errichtet werden. Wie Ortsvorsteher Gohlke berichtete begleite Peter Streckenbach, Vorsitzender des Regionalverband Nabu-Oderland, die Arbeiten. Realisiert werden soll sie von Mitarbeitern der Firma Wilhelm Meyer Müncheberg. In Abstimmung mit der Naturschutzbehörde ersetzten sie schon vergangene Woche ein Storchennest in Neuentempel. „Bis Mitte März soll der Mast stehen“, hat der Ortsvorsteher von der Verwaltung erfahren. Gohlke hofft, der Storch kommt später aus Afrika zurück.