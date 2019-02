Ein Glanzstück der Bauhaus-Architektur

Renate Meliss

Bernau (MOZ) Geschichte erleben und Vergangenes zu bewahren, dies hatte sich die Journalistin Elefteria Yuanidis anlässlich des 100. Bauhausjubiläums vorgenommen.

„Mich haben vor allem die vielen Facetten der ehemaligen Gewerkschaftshochschule fasziniert“, erzählt sie. So habe ich von 2009 bis 2017 versucht, so viele Zeitzeugen als möglich kennenzulernen und befragt.“ Und dabei sind viele interessante Fakten der einstigen Gewerkschaftshochschule „Fritz Heckert“ zutage getreten. Eingeladen waren interessierte Gäste unter anderem am Sonnabend in die Galerie Bernau, um dort den Dokumentarfilm zu sehen und Zeitzeugen der Geschichte des Bauhaus-Ensembles aus den Jahren 1947 bis 1989 zu lauschen. In dieser Zeit wurden rund 15 000 Gewerkschafter ausgebildet. Dazu gab es zahlreiche Dokumentationen, Fotos und ein Modell zu besichtigen. Alles sind Bestandteile, der am Vorabend stattgefundenen Vernissage unter dem Motto: „Volksbedarf statt Luxusbedarf – Bernau und sein Bauhaus“. Die Zeitzeugen, die aus jenen Jahren berichteten, waren meist ehemalige Studenten für Gesellschaftswissenschaften, die vom Freien Deutschen Gewerkschaftsbund (FDGB) aus ihren Betrieben an die Schule delegiert wurden. Nach dem dreijährigen Studium sollten sie als Funktionäre für die Gewerkschaft, in der Kulturarbeit oder auch als Dozenten und Lehrstuhlleiter an der Schule selbst arbeiten. Unterrichtet wurden sie unter anderem in den Fächern Betriebswirtschaft, Arbeitsökonomie, Politische Ökonomie, Wirtschafts- und Sozialpolitik, Geschichte und Philosophie.

Als der FDGB auch Kontakte zum Weltgewerkschaftsbund knüpfte, wurden von da an auch Vertreter vieler Länder nach Bernau im Rahmen eines Ausländerstudiums entsandt. So beispielsweise aus Asien, Afrika und Lateinamerika. Das war mitunter auch eine große Herausforderung für die Dozenten. Nach einem dreiviertel Jahr ausschließlichem Deutschunterricht waren die Studenten in der Lage, einfach gestalteten Seminaren und Vorlesungen hinsichtlich der Gewerkschaftsarbeit zu folgen. Auf diese Weise leistete die DDR vielen jungen Nationalstaaten in jener Zeit Entwicklungshilfe. Es lag dabei auf der Hand, während des Studiums auf die wirtschaftliche Lage der jeweiligen Heimatländer genauso einzugehen wie auch auf die Entwicklung in der DDR. Hierzu habe es durchaus ein kritisches Hinterfragen der Widersprüche zwischen der gelehrten Theorie und der gelebten Realität in der DDR und dem gesamten System des Sozialismus gegeben.

Die Hochschule in Bernau-Waldfrieden, die heute ein Unesco Weltkulturerbe ist, war damals jedoch eher ein Ort am Rande der Stadt. Leider gab es in der gesamten Zeit, in der die Gewerkschaftshochschule zu DDR-Zeiten ein Hochschulstandort war, nahezu keine Information zum Gebäude der Ausbildungsstätte selbst. „Es wurde einfach nichts erwähnt“, so Birgit Schädlich. „Manche von uns hatten sich zwar gewundert über die eigenwillige Architektur, aber beim Studium spielte das alles überhaupt keine Rolle“, so eine andere Zeitzeugin. Dort sei es um die entsprechenden Studieninhalte selbst gegangen. Auch den Mitarbeitern der Schule war die Bedeutung der Bauhaus-Architektur nicht bekannt. Die Veranstaltung war ein Gemeinschaftsprojekt des Kulturamtes und der Galerie Bernau.

Die nächste Veranstaltung zum Schicksal der Gewerkschaftshochschule findet am 7. März um 19 Uhr in der Galerie Bernau statt. Thema ist: „Das Schicksal der ADGB-Bundesschule im Dritten Reich“.