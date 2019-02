„Gute Mischung aus Wellness und Yoga“

Nadja Voigt

Bad Freienwalde (MOZ) Zum allerersten Mal und mit großen Einsatz fand am Wochenende im Kurmittelhaus unter dem Motto „Moor und more“ ein Wellness-Wochenende statt. Dabei drehte sich in dem ehemaligen Landhaus von König Friedrich Wilhelm II. aus dem Jahre 1788, dem jetzigen Kurmittelhaus, alles um das Thema Gesundheit. Im Fokus: Yoga mit Lehrerin Annette Sakaras. Am Freitag, am Sonnabend und am Sonntag gab es insgesamt vier Kurse. An deren Beginn stand jeweils die Meditation, wie Annette Sakaras am Sonnabend kurz vor dem Kurs berichtet. „Dabei wollen wir den Blick nach innen lenken, weg vom Alltagsstress“, so die Yoga-Lehrerin. „Eine Distanz zur Außenwelt schaffen. Denn wenn das Hirn zur Ruhe kommt, wird das Herz lauter.“

Ans Herz gewachsen ist der Yoga-Lehrerin schon jetzt Bad Freienwalde. „Ich unterrichte das erste Mal hier. Es ist ein magischer Ort.“ Man sei mitten in der Natur und dennoch sehr gut umsorgt. Für das Catering sorgte Michael Leupelt mit Bio-Produkten und Bio-Weinen. Auch zum Frühstück kamen die elf Teilnehmerinnen im Kurmittelhaus zusammen, logierten aber im Gästehaus Regina im Kurviertel.

Das Programm war neben Yogastunden gespickt mit Spaziergängen, Mooranwendungen, Massage und Sauna. „Wir waren sehr gespannt, wie das Angebot ankommt“, sagt Kristin Schröder-Kolew, die sich von der positiven Resonanz begeistert zeigte. Deshalb soll es nun vom 27. bis 29. September ein weiteres Yoga-Retreat dieser Art geben. Begrüßen würden das auch die Teilnehmerinnen. „Ich habe mich toll aufgehoben gefühlt“, sagte eine der Teilnehmerinnen am Wochenende und zeigte sich begeistert von der Atmosphäre. „Das Angebot ist sehr individuell und trotzdem eine gute Mischung zwischen Yoga und Wellness.“ Sie war durch den Flyer auf das Angebot aufmerksam geworden. „Und ich würde es weiterempfehlen.“