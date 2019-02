Weiterer Solarpark bei Gottesgabe

Cornelia Link-Adam

Neuhardenberg (MOZ) Die Bremer Firma Energie Kontor AG will südlich von Gottesgabe einen 21ha großen Solarpark errichten. Die Pläne dafür stellte Sven Henschel jüngst in der Sitzung der Gemeindevertretung vor. Das Unternehmen wolle den Solarpark auch für mindestens 15 Jahre betreiben. Der erzeugte Strom wird ins Netz eingespeist. Einig sei man sich schon mit den Eigentümern wegen der Pacht. Zustimmung bei der Gemeinde erhofft man sich durch Gewerbesteuern, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen wie E-Ladestationen für Räder in Neuhardenberg. Die Abgeordneten blieben skeptisch, zumal bei Gottesgabe schon ein Solarpark geplant wird. Der Aufstellungsbeschluss zum zweiten Vorhaben steht in der nächsten Sitzung zur Abstimmung.