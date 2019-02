Bürger verlangen Senkung der Pflegekosten

Mathias Hausding

Frankfurt (Oder)/Berlin (MOZ) Eine Gruppe von Bürgern aus Ostbrandenburg hat am Montag in Berlin eine von mehr als 11 000 Menschen unterzeichnete Petition an den Bundes-Pflegebevollmächtigten Andreas Westerfellhaus übergeben. Die Initiative fordert eine gute und für die Betroffenen bezahlbare Pflege. Die Pflegeversicherung müsse solidarisch finanziert sein. Von der Bundesregierung verlangen sie die Deckelung und Senkung der zu leistenden Eigenanteile.

Mitinitiatorin Gudrun Hohendorf erinnerte an den Auftakt vor gut einem Jahr. Damals sollten Bewohner von Awo-Heimen in Ostbrandenburg plötzlich 500 bis 700 Euro mehr im Monat dazu zahlen. Das habe in vielen Familien für Angst und Verdruss gesorgt. Zunächst richteten sich die Bürger mit einem offenen Brief an den Landtag. Als das Pflege-Thema den Bundestag erreichte, aber die hohen Eigenanteile bei den Kosten in der Debatte keine Rolle spielten, habe man sich zu der Petition entschlossen, sagte Klaus Hommel. Auch sei er bei der Auseinandersetzung mit dem Thema auf neue Ungereimtheiten gestoßen. „Wieso müssen die Pflegebedürftigen eine Azubi-Pauschale bezahlen? Ist die Ausbildung nicht eigentlich Sache der öffentlichen Hand?“, fragte er sich.

Bei Andreas Westerfellhaus stießen diese konkreten Überlegungen wie auch die grundsätzliche Kritik auf offene Ohren. Der Staatssekretär im Gesundheitsministerium und Pflege-Bevollmächtigte der Bundesregierung bedankte sich für die Petition, die ähnlich wie andere Initiativen zeige, dass die Koalition das komplexe Pflege-Thema umgehend diskutieren müsse. Konkrete Aussagen zum Eigenanteil bei den Pflegekosten vermied Westerfellhaus allerdings. Klaus Hommel und seine Mitstreiter wollen hier nicht locker lassen. Sie raten Gleichgesinnten zur Unterzeichnung einer bundesweiten Petition der Awo zum Thema Eigenanteile.