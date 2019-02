Sportgeräte für Grundschüler gespendet

MOZ

Bad Freienwalde (MOZ) Eine Spende der besonderen Art konnte die Gemeinde Bogdaniec am Montag entgegennehmen: Mit drei starken Männern und einem Lkw fuhren sie an der Fachklinik und Moorbad Bad Freienwalde GmbH vor und luden drei Sportgeräte ein. Diese zeigen Verschleißspuren auf und genügen deshalb nicht mehr den hohen Ansprüchen einer Reha-Klinik, sagt Anna Szałek, Assistentin der Geschäftsführung. Dafür werden sie nun ein zweites Leben im Fitnessraum an der Grundschule in Bogdaniec haben.

Doch der Platz im neugestalteten Geräteraum, den der Schulterblattfixator, der Hüftstrecker und der Zugapparat hinterlassen haben, ist längst gefüllt. Dort glänzen nun neben den Ergometern neue Zugapparate. Sie sind universell einsetzbar und ermöglichen zum Beispiel Patienten mit Schulterproblemen gezielte Übungen.

Auch in der Vergangenheit gab es schon Kooperationen mit polnischen Gemeinden, erinnert Anna Szałek. So wurden zum Beispiel Betten und Esstabletts an das Krankenhaus in Drezdenko weitergeben.