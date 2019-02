Inga Dreyer

Berlin Werner Stötzer (1931–2010) gehörte zu den Menschen, die lieber an Neuem arbeiteten, als Altes zu dokumentieren. Wer mag es ihm verdenken? Wäre es anders, wäre der Bildhauer vermutlich Archivar geworden.

Nun zeigt sich: Selbst bei einem wie Stötzer ist es nicht selbstverständlich, dass sein Erbe dokumentiert und bewahrt wird. Besonders bekannt ist er in seiner Wirkungsregion Berlin-Brandenburg. „Aber er war darüber hinaus ein international geschätzter Bildhauer“, betonte Astrid Volpert an der Akademie der Künste in Berlin, wo der Arbeitsstand zu Stötzers Werkzeichnis vorgestellt wurde. Die Kulturwissenschaftlerin widmet sich zusammen mit der Kunsthistorikerin Inge Zimmermann und der Journalistin Barb Kirkamm der Sisyphusarbeit, das Œuvre des Künstlers zu dokumentieren. 343 von den geplanten 600 Werken haben sie bereits erfasst und in ein digitales Verzeichnis eingepflegt. Fotos und Informationen werden dann auf der Internetseite des Vereins Private Künstlernachlässe im Land Brandenburg öffentlich zugänglich sein – wie in einer virtuellen Ausstellung.

Seit 2011 verfolgt die Initiative das Ziel, Werke und Nachlässe von regionalen Künstlerin zu dokumentieren. Kunsthistorikerin Liane Burkhardt und Kulturarbeiter Thomas Kumlehn entwickelten dafür einen „Mobilen-Nachlass-Service“, mit dem sie Künstler oder ihre Erben in die Lage versetzen, selbst ein digitales Werkverzeichnis anzulegen.

Als „sechs Jahrzehnte Arbeit in Stein“, bezeichnet Astrid Volpert das, womit sie und ihre Kolleginnen es nun zu tun haben. Stötzers Werke professionell zu dokumentieren, kostet nicht nur Zeit, sondern auch Geld. Selbst bei einem Künstler vom Format Stötzers sei es schwierig, die nötigen Mittel zu akquirieren. Die Stiftung Kunstfonds in Bonn habe zweimal abgelehnt, berichtet Liane Burkhardt. 2017 schaffte es der Verein, 22 300 Euro zusammenzubekommen – vom Brandenburger Kulturministerium, der Staatskanzlei des Landes, der Stiftung Kulturwerk VG Bild-Kunst und aus Eigenmitteln der Bildhauerin Sylvia Hagen, Partnerin und Erbin Stötzers. Auch die Unterstützung des Landkreises Märkisch-Oderland für das Erbe Stötzers, der im Oderbruch lebte und arbeitete, sei groß. Beantragt sei die Finanzierung der Präsentationen an der Akademie der Künste und im April in Trebnitz bei Müncheberg.

Stötzer war ab 1978 ordentliches Mitglied und von 1990 bis 1993 Vizepräsident der Akademie der Künste. Teile seines schriftstellerischen und auch des bildkünstlerischen Werkes habe er der Einrichtung überlassen, erklärte Archivdirektor Werner Heegewaldt. Er erzählte von Stötzers Aufbruch nach Berlin, einer „Flucht vor der Enge“, hinein in die Aufbruchsjahre der Kunst – einer Zeit, in der Stötzer und andere begonnen hätten, sich an der Doktrin des Sozialistischen Realismus zu reiben. Deswegen sei es für ihn in den 60er-Jahren schwierig gewesen, erzählte Liane Burkhardt. Erst mit einer Einzelausstellung 1977 kam der Durchbruch. „Das war wie eine Fanfare“, betonte sie. Inzwischen seien Stötzers Werke in knapp 30 Museen vertreten.

Zu 72 Museen, Bundesbehörden und Stiftungen sowie 139 privaten Sammlern hatten die Bearbeiterinnen Kontakt, berichtet Astrid Volpert. Sie und ihre Kolleginnen telefonieren, fahren herum, machen Fotos und sammeln Informationen. Während der Recherchen sei der Umfang von Stötzers Werk gewissermaßen explodiert – im Gegensatz zu den Fördermitteln, die inzwischen aufgebraucht sind. Die Bearbeiterinnen hätten sich zwar bereit erklärt, ehrenamtlich weiterzuarbeiten, aber Reise- und Sachkosten müssen trotzdem finanziert werden. Deswegen bittet der Verein auch um private Spenden, um das Projekt weiterführen zu können.

Dass die Finanzierung so schwierig sei, habe unterschiedliche Gründe. Zum einen liege der Fokus häufig immer noch auf der westdeutschen Kunstentwicklung, zum anderen werde die Bedeutung digitaler Werkverzeichnisse noch nicht angemessen gewürdigt, sagte Liane Burkhardt. „Der Wert, den so eine Form für die Welt von übermorgen hat, ist weit unterschätzt.“

Präsentation des digitalen Werkverzeichnisses am 7. April, 15 Uhr, Gustav Seitz Museum, Platz der Jugend 3a, Müncheberg, OT Trebnitz, mit Podiumsgespräch „Exempel Stötzer versus regionale Realität“