Unternehmer planen Ausflugsbus

Mit Halt am Tierpark

Von Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Mehrere Oberhaveler Unternehmer wollen auf den Landkreis nicht warten. Sie planen selber eine Buslinie, die probeweise an Wochenenden von Oranienburg über Germendorf, Sommerswalde und Schwante nach Kremmen fährt.

Tierparkchef Torsten Eichholz kann es nicht mehr hören. Er sei so oft vertröstet worden, sagt der Geschäftsführer des Tier- und Freizeitparks in Germendorf. Im vergangenen Jahr hatte er mehr als 10 000 Unterschriften von Besuchern für eine Busanbindung des Parks gesammelt. Bislang hält ein Bus lediglich im Dorf, bis zum Tierpark sind es noch anderthalb Kilometer Fußweg. „Das ist für Senioren, Kinder und Rollstuhlfahrer zu weit“, sagt Eichholz. Deshalb hat er eine Kutsche gekauft, die mit zwei Pferdestärken zwischen Bushaltestellen und Tierpark fahren soll. Aber die Kutsche braucht Eichholz vielleicht nicht mehr.

Auf Betreiben der Stadt Kremmen und der Gemeinde Oberkrämer hat die Oberhavel Verkehrsgesellschaft ein Angebot gemacht. Ein Bus könne im Zwei-Stunden-Takt von Oranienburg nach Germendorf und von dort weiter nach Sommerswalde, Schwante und Kremmen und wieder zurück fahren. Mit der Linie würden Besucher zu wichtigen Attraktionen gefahren. Deren Betreiber zeigten sich in der vergangenen Woche begeistert, sie wollen den Bus schon ab Ostern bis Oktober probeweise fahren lassen: immer sonnabends und sonntags zwischen 10 und 18 Uhr. Die Abfahrtzeiten sollen sich in Kremmen und Oranienburg an den Ankunft- und Abfahrtzeiten der Bahn orientieren, damit Besucher von auswärts nicht lange warten müssen.

An dem Projekt beteiligen wollen sich die Betreiber vom Forsthaus Sommerswalde, dem Schloss Schwante, die Bäckerei Plentz, der Spargelhof Kremmen sowie die Stadt Kremmen und die Gemeinde Oberkrämer. Deren Bürgermeister wollen nun noch die Stadt Oranienburg mit ins Boot holen. Tierpark-Chef Eichholz will Bürgermeister Alexander Laesicke (parteilos) heute bei einem Treffen überzeugen. Sein Sprecher Gilbert Collè hielt sich mit einer Unterstützung am Montag noch zurück. Die Initiative der Unternehmer sei begrüßenswert. Kurzfristig könne im Stadthaushalt aber kein Geld für eine reguläre Buslinie bereitgestellt werden. Immerhin aber werde über das ÖPNV-Konzept der Stadt noch diskutiert. Bislang lehnt die Stadt ab, die Linie 824 den Umweg zum Tierpark fahren zu lassen, weil dann die Takt- und Anschlusszeiten nicht zu halten seien. Auch eine Umverlegung der Linie 800 lehnt die Stadtverwaltung ab.

Eichholz erwartet, dass nach dem privat finanzierten Probebetrieb in zwei Jahren eine reguläre Buslinie unterwegs ist. Die sechsmonatige Probephase soll weniger als 100 000 Euro kosten. Die OVG will noch in dieser Woche ein genaues Kostenangebot machen. Fahrzeuge sind vorhanden, tatsächlich wäre die Linie mit einem Bus abzudecken.

Eichholz hat nicht nur die Besucher seines Parks auf seiner Seite. Auch die Germendorfer würden sich über eine Entlastung des Besucherverkehrs freuen, ist er sich sicher. 4 500 Gäste zählte der Tierpark allein am Sonntag. Im vergangenen Jahr gab es Tage mit mehr als 10 000 Besuchern. In Germendorf kommt es dann oft zu Staus. Eine Erleichterung sei ein regulärer Busbetrieb auch für Germendorfer Schüler, die in Kremmen zur Schule gehen und jetzt zuerst Nach Leegebruch fahren und dort umsteigen müssen, sagt Eichholz. „Die können dann ausschlafen.“