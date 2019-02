Frühlingsbilder  schmücken die Rathausflure

Anke Beißer

Grünheide (MOZ) Die Flure im Grünheider Rathaus haben abermals ihr Antlitz gewechselt. Heute, um 18 Uhr, wird die neue Kunstausstellung eröffnet. 45 Arbeiten von Martina Bittner haben es an die Wände geschafft. Einige musste die Spreenhagenerin am Montag wieder einpacken, weil sie eine viel größere Auswahl mitgebracht hatte, als sie letztlich hängen konnte. Bei der Entscheidung halfen auch der kritische Blick ihres Mannes Horst und ihrer Kunst-Freundin Brigitte Gollnick, die beide beim Aufbau mitgeholfen haben.

Zu sehen sind Bilder, die sich um das „Frühlingserwachen“ ranken. So frisch, wie diese Jahreszeit daher kommt – mal zart und dann doch schon farbenfroh, durch die Kargheit des Winters aber zuweilen noch markant strukturiert – so präsentieren sich die Werke der Künstlerin. Da gibt es Blumenmotive in kräftigen Tönen, vornehmlich Tulpen, in Öl. Zu sehen sind zudem Aquarelle im reinen Stil oder mit der Feder in Kontur gebracht. Die Landschaften sind häufig Momentaufnahmen aus der Region – der Kellerberg samt Kirche, der Biergarten vom Heydewirt, die aufgehende Wintersonne in Mönchwinkel. Wer sich dafür interessiert, sollte beim nächsten Gang ins Rathaus etwas mehr Zeit einplanen.(bei)