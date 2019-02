108 Kita-Plätze fehlen

Mara Kaemmel

Woltersdorf Bis 2023 werden in der Gemeinde voraussichtlich 108 zusätzliche Kitaplätze gebraucht. Das geht aus einer Prognose im Kitabedarfsplan des Landkreises Oder-Spree hervor, den die Sozialamtsleiterin Jenny Loponen vorgestellt hat. Die Gemeinde hatte dem Jugendamt vorab Planungsdaten zur Verfügung gestellt, die sich aus einer Analyse und Fortschreibung der vergangenen zehn Jahre ergeben haben.

Aus dem Zahlenwerk lässt sich ablesen, dass der Ort bei Familien mit Kindern beliebt ist – und vor allem der stetige Zuzug den Kinderzuwachs bringt. 2017 wohnten 979 Kinder bis zwölf Jahren im Ort und damit 145 mehr als zehn Jahre zuvor. Laut Jenny Loponen hat das Jugendamt einen interessanten Fakt bestätigt: „Viele Familien ziehen hierher, wenn die Kinder ins schulpflichtige Alter kommen.“ Die Zahl der Geburten ist in diesem Zeitraum stabil geblieben: Im Durchschnitt werden 63 Kinder pro Jahr in der Gemeinde geboren.

Am 1. Juni 2017 gab es in Woltersdorf acht Kindertagesstätten und Horte mit insgesamt 765 Plätzen, davon waren 42 Plätze als Ausnahme genehmigt. Sie müssen bis 2023 abgebaut werden. Hinzugerechnet wurden noch fünf Plätze bei einer Tagesmutter im Ort – insgesamt gab es damit insgesamt 770 Betreuungsplätze. Analysiert wurden auch die Inanspruchnahme der Plätze und die tatsächlichen Betreuungsstunden.

Bei der Hochrechnung der Zahlen bis 2023 wurde berücksichtigt, dass in der Gemeinde weiter gebaut wird und in den nächsten Jahren bis zu 300 neue Wohneinheiten hinzukommen können. Der Trend zum dritten und vierten Kind lässt sich dagegen schwer abschätzen.

Doch eines ist klar: Das gegenwärtige Angebot an Kitaplätzen reicht nicht, um den zukünftigen Bedarf zu decken. Woltersdorf ist damit in der Pflicht, weitere Kitaplätze zu schaffen. „Die Gemeinde plant deshalb den Neubau eines Horts mit mindestens 200 Plätzen in der Nähe der Grundschule“, erklärte Sozialamtsleiterin Loponen. Die Hortkinder sollen dann nicht mehr in den Kindertagesstätten betreut werden. „Wir haben Eltern dazu befragt, die Reaktion war positiv.“ Die auf diese Weise frei werdenden Plätze, so der Plan, würden dann für Krippen- und Kitakinder zur Verfügung stehen.(mk)