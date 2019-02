Dachdecker Werner Marzahn wird 80 Jahre alt

Marco Winkler

Kremmen (MOZ) Werner Marzahn feiert heute seinen 80. Geburtstag – mit 60 Gästen im Scheunenviertel. Die Kremmener kennen ihren Werner Marzahn – als Dachdecker oder mit der Trompete in der Hand. Die meisten dürften beide Bilder mit dem aufgeschlossenen Mann verbinden. Als Scheunenbesitzer machte er sich ferner einen Namen. Vor zwei Jahren gab er aus Altersgründen Markt-, Geschenke- und Musikantenscheune ab.

Ursprünglich kommt Werner Marzahn aus Perwenitz im Havelland. „Ich habe eingeheiratet“, sagt er, setzt sein typisches, warmes Lächeln auf und blickt auf seine Frau Marie-Luise, mit der er seit mehr als 55 Jahren verheiratet ist. 1963 schlossen sie den Bund der Ehe. Da war Werner Marzahn 24 Jahre alt. Der gelernte Blechschlosser hat einige Jahre beim Lokomotivbau Elektrotechnische Werke (LEW) in Hennigsdorf gearbeitet. „Wir haben Industrieöfen gebaut“, erinnert er sich. „Eine sehr interessante und schöne Zeit war das.“ 1965 sattelte er um, fing als Geselle an, kurze Zeit später machte er seinen Meister als Dachdecker. Seiner Gattin zuliebe. „1970 habe ich den Betrieb vom Vater meiner Frau übernommen.“ Da wohnte er schon in Kremmen. Die Konkurrenz im Ort war groß. Werner Marzahn schlug sich alleine durch. Erfolgreich: Nach der Wende zählte er 16 Mitarbeiter.

Vor vier Jahren feierte die nach der Familie seiner Frau benannte Schmidtsdorf Dachsanierung GmbH ihr 125-jähriges Bestehen. Werner Marzahn führte den Betrieb bis 2003. „Mit 63 Jahren habe ich an meinen Schwiegersohn Jörg übergeben. In gute Hände“, wie er stolz betont. Trotzdem sind die Zeiten zunehmend hart: „Wir haben seit fast 17 Jahren keinen Lehrling mehr.“ Bevor er und seine Frau aber zu sehr auf die „Jugend von heute“ schimpfen, wirft Marie-Luise Marzahn abschließend ein: „Schlechte Beispiele verderben halt gute Sitten.“

An einen Auftrag erinnert sich der 80-Jährige besonders gerne: „Als 1990 die Kremmener Kirche saniert wurde, haben wir das Dach neu gedeckt.“ Ein großes Projekt. Auch wenn er durch Kremmens Altstadt geht, könne er immer stolz sagen: „Das haben wir gemacht.“ Der Vorteil des Handwerks: Es ist sichtbar.

Doch nicht nur als Dachdeckermeister ist Werner Marzahn bekannt. Viele kennen ihn mit Trompete in der Hand. Bis zur politischen Wende war er musikalisch auf gefühlt jeder Hochzeit vertreten. „Dann kam die CD auf, und es war Feierabend.“ Mehr als 50 Jahre spielte er zudem im Hennigsdorfer LEW-Blasorchester. Mit 19 Jahren hat er angefangen, sein Instrument zu spielen, mit 75 Jahren legte er es endgültig aus der Hand. „Man muss wissen, wann Schluss ist“, sagt er. (win)