Rosen und ein Geheimnis zur Frauenwoche

Roland Becker

Velten Hennigsdorf (MOZ) Die kommende Woche könnte für Veltens Frauen stressig werden. Zumindest, wenn alle Angebote der Frauenwoche wahrgenommen werden. Zu Dienstag, 5. März, wird ab 9 Uhr in die Bahnhofsbäckerei zum Buggy-Frühstück (Anmeldungen unter 03304 379149) eingeladen.

Tags darauf liest um 19 Uhr im Kommunikationszentrum Tatjana Meissner aus „Pure Harmonie“. Für acht Euro gibt es Geschichten über das merkwürdige Verhalten unserer Mitmenschen. Zu Führung und Workshop (zehn Euro) lädt für Mittwoch, 15 Uhr, das Ofenmuseum ein. Am 8. März können Frauen im Eiscafé Bernecker für acht Euro schlemmen. Eintrittskarten gibt es unter 03304 379149. Kostenfrei hingegen ist Sonnabend, 9. März, das Konzert von Muzet Royal. Dazu eröffnet Petra Wiegand ab 19 Uhr im Kommunikationszentrum ihre Ausstellung „Fernweh“.

Frauen aus Kenia verteilen am 7. März ab 10 Uhr auf dem Hennigsdorfer Havelplatz fair gehandelte Rosen und informieren, wie diese Blumenplantagen Frauen in ihrem Land eine Erwerbsgrundlage bieten. Was sich hinter der am selben Tag ab 15 Uhr im Gemeinschaftszentrum Konradsberg stattfindenden Frauen-Kinder-Mitmach-Aktion verbirgt, soll bis dahin ein Geheimnis bleiben. Also: Kommen und überraschen lassen! Klar ist hingegen, dass für die satirische Lesung am 6. März ab 17 Uhr in der Bibliothek bei freiem Eintritt Robert Niemann zuständig ist. (rol)