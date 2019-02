Frankfurterin Sahra Damus auf dem Sprung in den Landtag

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Wenn am 1. September ein neuer Landtag gewählt wird, hat eine Frankfurterin ihr Mandat so gut wie sicher: die Grünen-Stadtverordnete Sahra Damus. Am Sonnabend auf der Landesdelegiertenkonferenz ihrer Partei in Fürstenwalde setzte sie sich mit ihrer Bewerbung um Listenplatz 3 gegen Heide Schinowsky und Alexandra Pichl durch. Und das überraschend deutlich mit 51,35 Prozent. Da nach den Umfragen kein Zweifel daran besteht, dass die Grünen wieder in den Landtag einziehen, wird Sahra Damus somit künftig in Potsdam Politik machen.

„Es hat sich herumgesprochen, dass in Frankfurt seit der Wahl eines links-grünen Oberbürgermeisters einiges Bewegung ist“, freut sich die 36-Jährige über das Vertrauen. Sie habe vor, den Schwung aus der Oderstadt mit nach Potsdam zu nehmen. „Ich will, dort, wo es Anknüpfungspunkte gibt, nicht nur Frankfurt sondern die Region Ostbrandenburg vertreten“, betont Sahra Damus, die an der Viadrina arbeitet. Neben Hochschulpolitik als einen Arbeitsschwerpunkte stünden daher auch viele kommunale Themen auf ihrer „Todo-Liste“, darunter beispielsweise die Sulfatbelastung in der Spree.

Neben Sahra Damus hat auch der AfD-Stadtverordnete Wilko Möller beste Chancen auf ein Landtagsmandat. Der Rechtsaußen-Politiker war bereits im Januar auf Platz 9 der Landesliste seiner Partei gewählt worden. Umfragen sehen die AfD bei bis zu 20 Prozent, was zirka 18 Sitzen entspräche. Das hieße: Der Bundespolizist wäre sicher im Landesparlament vertreten.

Schwieriger wird es für Jens Dörschmann. Der Frankfurter FDP-Politiker hatte es beim Landesparteitag vor einer Woche in Wildau nicht auf den aussichtsreichen Listenplatz 6 geschafft und wurde stattdessen auf Platz 9 gewählt. Zwar ist die Rückkehr der Liberalen in den Landtag nicht unwahrscheinlich – in den Prognosen allerdings mit weniger als neun Sitzen.

Bei den Linken ist der Kreisverband Frankfurt diesmal nicht auf der Landesliste vertreten. Wolfgang Neumann war Ende Januar mit seiner Bewerbung für Listenplatz 16 gescheitert. Der Obstbauer und Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung hofft nun stattdessen auf das Direktmandat im Wahlkreis Frankfurt. Sowohl bei der Brandenburger CDU als auch bei der SPD – für die in Frankfurt Michael Möckel beziehungsweise Dietrich Hanschel direkt antreten – werden die Landeslistenplätze erst in einigen Wochen vergeben.