Wintervögel können sich stärken

Friedland Die Vögel in Friedland haben diesen Winter eine Station mehr, um sich zu stärken, teilt der Friedländer Hort Regenbogen mit. Seit Mai 2018 gibt es zwischen dem Hort und dem Förderverein Naturpark Schlaubetal eine Kooperation, um den alten Schulgarten zusammen mit den Hortkindern in einen Erlebnisgarten mit Schmetterlingswiese, Kräuterspirale und heimischen Sträuchern umzugestalten. Der ehemalige Schulgarten lag in den letzten Jahren brach.

Die Winteraktion wurde durch eine Förderung des Projektes aus Lottomitteln des Ministeriums für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft (MLUL) möglich, teilt der Hort mit.

Damit sich in diesem Garten auch die heimischen Vögel wohlfühlen, wurden mit der finanziellen Unterstützung demnach Materialien für neue Vogelhäuser erworben.

Zusammen mit den Horterziehern und den Kindern wurden die Häuser gebaut und noch rechtzeitig aufgestellt, um gleich beim ersten Schnee Futter anzubieten, das von den Vögeln auch sofort angenommen wurde. Mit den Mitteln konnten nicht nur die Häuschen aufgestellt, sondern gleichzeitig für die Kinder auch Ferngläser zur Verfügung gestellt werden. So können sich die Vögel ungestört stärken und die Hortkinder mit Hilfe von Lehrtafeln die verschiedenen Vogelarten kennenlernen und beobachten.(red)