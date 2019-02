Nächtliche Tour mit Laterne, Hellebarde und Tute

Bärbel Kraemer

Niemegk Mehr als 20 Interessierte trafen sich am Sonnabend zu später Stunde an der Niemegker Postsäule. Sie wurden dort bereits von Stadtführerin Jutta Linthe erwartet, die zum zweiten Mal zu einem Stadtrundgang der besonderen Art eingeladen hatte. Nach der Premiere im Dezember wollte sie noch einmal für den guten Zweck als Nachtwächterin durch Niemegk führen - ausgerüstet mit Laterne, Hellebarde und Tute.

Bald darauf brach die Gruppe zur Tour durch das nächtliche Niemegk auf und wandelte auf dem Weg, den Nachtwächter Törlitz vor mehr als 150 Jahren Tag für Tag gehen musste. Der war Nachtwächter und Vollzugsbeamter in einer Person und kannte die Stadt besser als jeder andere. Törlitz wusste oft auch, was sich hinter Türen und Fenstern der kleinen Ackerbürgerstadt abspielte.

Da in der Mitte des 19. Jahrhunderts noch auf 57 Häusern die Braugerechtigkeit ruhte, Wein und Bier ein nicht unbedeutender wirtschaftlicher Faktor in Niemegk waren, gab es viel zu erzählen. Vom „Schwarzen Adler“, vom „Weißen Schwan“ und anderen Schankwirtschaften, in denen so manches Mal einer über den Durst getrunken wurde. Kam es zu Rangeleien, musste der Nachtwächter eingreifen und die der Trunkenheit verfallenen, in die Finke sperren - dem Niemegker Gefängnis.

Im Kunterbunt der Ereignisse, die die Stadtführerin mit Bravour zum Besten gab, machte die Gruppe auch Bekanntschaft mit Ackerbürgern, Handwerkern und Handel treibenden Niemegkern, die in einer Zeit lebten, als Handel und Wandel in Niemegk blühten. Kolonialwarenläden, Bäckereien und „Zeuchläden“, bei denen man kaufen konnte „was man so zum anziehen braucht“, so Jutta Linthe, tauchten in ihren Erzählungen für jeweils einen Moment aus dem Dunkel der Vergangenheit wieder auf.

Die informative und spannende Tour durch das nächtliche Niemegk führte natürlich auch am alten Kloster, am Rathaus und an der Kirche vorbei. Vor dort aus ging es durch die Rosenstraße zurück in Richtung Postsäule. Unterwegs wurde dann noch einmal ein Zwischenstopp an der alten Stadtmauer eingelegt. Als Nachtwächter Törlitz in Niemegk noch auf Ordnung und Sicherheit achtete, soll es in einem der kleinen Häuser nicht immer tugendhaft zugegangen sein. So soll eine Dirne, die aus dem Angelsächsischen nach Niemegk gekommen war, dort ein „liederliches Haus“ geführt haben, in dem so manches Jüngelchen seine Unschuld verlor.

Am Ende des einstündigen geheimnisvollen und vergnüglichen Rundgangs war die Gruppe voll das Lobes über das Gehörte und Erlebte.

Die Erlöse, die Stadtführerin Jutta Linthe zu guter letzt in ihrem Hut sammelte, kommen wie die aus der Premierentour, der Niemegker Kindertagesstätte „Spatzennest“ zugute. Schon seit 2012 spendet die 68-jährige Stadtführerin die Einnahmen aus ihren Touren jeweils für den guten Zweck. Unter anderem bereits für die Sanierung der Niemegker Kirchenorgel und den Erhalt des örtlichen Schwimmbades.