LAFIM ist jetzt Lafim-Diakonie

Alexandra Gebhardt

Brandenburg (MOZ) Der Landesausschuss für Innere Mission, kurz Lafim, hat seinen Namen um den Zusatz ‚Diakonie’ erweitert. Erstmals vorgestellt wurde die „Lafim-Diakonie“, wie der Träger nun offiziell heißt, beim Jahresempfang mit Gottesdienst am Freitag im Dom. Begründet wurde die Namensänderung damit, dass ‚LAFIM’ allein, nicht verständlich und eindeutig als Marke zu identifizieren sei, wie Vorstandsvorsitzender Tilman Henke sagte. Er fügte hinzu, dass man sich „um nicht gänzlich mit der 137 Jahren alten Geschichte zu brechen“, für den Zusatz ‚Diakonie’ entschieden habe. Ein Wort, das allgemein bekannt und mit einer Assoziation verbunden sei. Mit einem neuen Namen einher geht auch ein neues Logo, das von der Form her Bezug auf den Buchstaben ‚L’ – wie Lafim – nimmt, andererseits aber ineinandergreifende Arme und Hände stilisiert und so die Gemeinschaft und das Miteinander des Trägers symbolisiert. Nötig waren Namens- als auch Logoänderung laut Klaus Ehrmann vom Qualitätsmanagement vor allem, um den Träger als Marke besser repräsentieren und die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit steigern zu können und so dem Fachkräftemangel entgegen zu wirken.

Seine offizielle Einführung und Gottes Segen erhielt beim Festgottesdienst auch Nico Vogel, der seit September Geschäftsbereichsleiter von Fliedners ist.