Flotte und traurige Bienen beim Waldfasching

Erhard Herrmann

Brandenburg Die Tage werden länger, die Sonnenstrahlen wärmen schon ein wenig. In wenigen Wochen müsste man eigentlich überall das unverwechselbare Brummen der Bienen hören – doch weder zu hören, noch zu sehen, sind die nützlichen Insekten in den vergangenen Jahres besonders oft, was vor daran liegt, dass der Mensch immer weiter in die Lebensräume der Tiere eingreift.

Grund genug für das Naturschutzzentrum, sich an einer Aktion zum Schutz der Bienen zu beteiligen, weshalb auch der traditionelle Waldfasching am vergangenen Wochenende unter dem Motto „Brandenburg summt - Hilfe für Bienen und andere Insekten“ stand.

Lustige Spiele und Geschicklichkeitsübungen und das beliebte Kinderschminken standen auf dem Programm. Natürlich gab es auch die traditionelle Familienrallye. Das Lagerfeuer, über dem leckere Würstchen und knuspriges Stockbrot gegrillt wurden, war dicht umlagert. „Hier bei uns vergessen die Kleinen ganz schnell Smartphone oder das Fernsehprogramm“, freute sich Krugparkleiterin Andrea Kausmann. „Das Ganze funktioniert natürlich nur durch die vielen freiwilligen Helfer, die sich jedes Jahr bereit erklären hier im Naturschutzzentrum mitzuarbeiten“, so die Krugpark- Chefin weiter.

Immer voll besetzt war das eingerichtete „Labor“. Durch Mikroskope, Lupen und an Schautafeln war das Insektenleben aus einen besonderen Blickwinkel erlebbar, was interessante Fakten an den Tag brachte: Kaum vorstellbar, aber die Biene ist nach Schwein und Rind das drittwichtigste Nutztier. Zudem sind sie intelligent. Sie können etwas, was man nur Wirbeltieren zutraute: zählen. Und zwar bis vier. Im Alltag nutzt die Biene ihre numerische Fähigkeit, um sich die Anzahl von Häusern oder Bäumen bei ihrem Stock zu merken.

Auch ein Einsatz als Polizeibiene wäre denkbar, denn Bienen riechen besser als Hunde leiden dafür jedoch unter Schweißfüßchen. Denn über sie sondern Bienen ein stark riechendes Sekret ab, um Futterplätze oder Wasserstellen zu markieren.

„All das ist Grund genug, sich für Bienen stark zumachen. Es gibt viele kleine Dinge, die man im Garten oder direkter Umgebung tun kann, um Bienen eine lebensfreundliche Umwelt zu gestalten“, betonte Andrea Kausmann. Hilfreich wäre der Bau eines Insektenhotels oder ein ausreichendes Blütenangebot zu schaffen, von dem Mensch und Insekt gleichermaßen profitieren. Dazu gehört Lavendel. Er sorgt für einen beruhigenden Duft auf der Terrasse, den auch die Bienen lieben. Die Aster erfreut mit ihrer Blütenpracht bis in den Herbst und garantiert eine leckere Bienenmahlzeit. Wie einfach Umwelt und Naturschutz sind, zeigt das Naturschutzzentrum nun schon seit 30 Jahren. Ein Jubiläum, das in diesem Jahr noch ganz groß gefeiert wird.