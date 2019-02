Erste Teilnehmer für Fontane-Song-Contest bekannt

Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Im Geheimen wird schon getüftelt, getextet und gesungen: Am 31. März endet der Einsendeschluss für den diesjährigen Fontane-Song-Contest. Teilnehmer sind aufgerufen, Fontanes Werke zu vertonen und so neu zu interpretieren. Die drei Gruppen oder Solokünstler, die gewinnen, bekommen Preise zwischen 200 und 500 Euro.

Die ersten vier Anmeldungen sind laut Uta Bartsch von der Fontane-Festspiele gUG bereits eingegangen. Sie kommen aus Neuruppin vom Verein Esta Ruppin und der Musikschule, aber auch aus Angermünde und Hohen Neuendorf. Die überschaubare Anzahl beunruhigt die Organisatoren nicht weiter: Sie haben mittlerweile Erfahrung mit dem Song-Contest und wissen, dass es auch im vergangenen Jahr im Vorfeld eher zögerlich lief. Zum Ende der Einsendefrist lagen aber 17 Beiträge vor (RA berichtete). Laut Bartsch wurden alle Schulen im Landkreis Ostprignitz-Ruppin und darüber hinaus angeschrieben. Dazu kommen sämtliche Musikschulen im Land Brandenburg sowie etliche persönliche Kontakte. „Viele sind dran, das haben unsere telefonischen Nachfragen ergeben“, so die Neuruppinerin.

Sie betont, dass die Lieder zum Einsendeschluss nicht vollkommen ausgereift sein müssen. Denn danach haben die Teilnehmer noch einmal knapp vier Wochen Zeit: Am 27. April werden die Songs im Neuruppiner JFZ vorgestellt. „Bis dahin kann an Musik, Technik und Performance gefeilt werden“, versichert Uta Bartsch.

Scheu, seinen Beitrag auf eine Bühne zu bringen, sollte niemand haben. „Der Song-Contest 2018 hat so viel Spaß gemacht“, erinnert sich Uta Bartsch an die lockere Stimmung. Das JFZ sei voll gewesen, alle Besucher hätten mit abgestimmt. „Und auch der Endausscheid vor der Kulturkirche vor hunderten Zuschauern war Spitze.“ Die drei Gewinner des Contests 2018 kamen aus Angermünde, Neuruppin und Potsdam.

Für die Organisatoren steht fest: Theodor Fontane kann junge Leute inspirieren. Bei den Beiträgen ist alles erlaubt – egal, ob Rock oder Pop, Ballade oder Rap, ernst oder witzig, persifliert oder ganz nah am Original. Der Funke soll überspringen, und das soll auch 2019 gelingen. Uta Bartsch ist überzeugt davon, dass zehn bis 15 Gruppen im April auf der Bühne im JFZ stehen können. „Das kriegen wir live an diesem Tag hin.“ Möglich wird das vor allem durch die technische Unterstützung vom JFZ-Team. „Wir arbeiten in diesem Jahr schon jetzt in der Vorbereitung noch enger zusammen“, so Bartsch.

Adresse für Interessierte, die ihren Song bis zum 31. März einreichen möchten, ist das Fontane-Festpielbüro in der Neuruppiner Präsidentenstraße 47. Im JFZ entscheidet später das Publikum, welche Stücke in die Endrunde kommen. Am 1. Juni küren dann die Besucher der Fontane-Festspiele Neuruppin die drei Gewinnersongs.

Der Contest ist für Leute zwischen zehn und 20 Jahren gedacht. Wer nicht zu dieser Zielgruppe gehört, sich aber beteiligen möchte, kann das machen: Sein Beitrag läuft dann außerhalb der Wertung, wird aber dennoch öffentlich präsentiert.

Nähere Informationen gibt es online auf www.fontane-festspiele.de oder auf Facebook und Instragram. Hilfe können die Organisatoren auch noch brauchen, vor allem in Sachen Preisgelder, Technik, Betreuung und Künstlerverpflegung.