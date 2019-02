Timo Boll nimmt zum letzten Mal an Tischtennis-DM teil

DPA

Wetzlar (dpa) Rekordsieger Timo Boll wird am nächsten Wochenende in Wetzlar zum letzten Mal an einer deutschen Tischtennis-Meisterschaft teilnehmen.

Das gab der 37 Jahre alte Europameister bekannt. „Es ist mein Abschied von den nationalen Titelkämpfen, meine letzte Teilnahme an diesem Turnier, das mir immer sehr wichtig war“, sagte der zwölfmalige deutsche Meister.

Boll erklärte zur Begründung, dass der Weltverband ITTF „uns immer mehr abverlangt und mit Pflichtterminen belastet. Um in der Weltrangliste gut platziert zu sein, muss man so viele Turniere spielen. Zudem habe ich mit Borussia Düsseldorf noch viele Ziele. Da muss ich vernünftig sein und ein wenig meinem Alter Tribut zollen.“

Ebenfalls mit dem Verweis auf seine hohe Belastung hatte der zweite deutsche Top-Spieler Dimitrij Ovtcharov am Montag auch schon seine Teilnahme an diesen deutschen Meisterschaften abgesagt.