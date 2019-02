In zehn Autos in einer Nacht eingebrochen

Jan-Henrik Hnida

Frankfurt (Oder) Unbekannte sind Montagfrüh in insgesamt zehn Autos im gesamten Stadtgebiet eingebrochen.

Dort durchsuchten sie die Handschuhfächer nach Wertsachen. Eine genaue Auflistung der gestohlenen Gegenstände oder dem Gesamtschaden lagen der Polizeidirektion Ost bisher nicht vor.

Eigentlich wollte Hans Kleber (Name geändert) noch seine drei Tage Resturlaub in Ruhe zu Hause ausklingen lassen. Doch am Montagmorgen erlebte er eine böse Überraschung vor seiner Haustür in der Berliner Straße. „Ich habe mein Auto am Sonntagabend dort abgestellt. Und am nächsten Morgen war die Scheibe zerstört“, erzählt er.Weder er noch seine Nachbarn hörten etwas vom Einbruch. „Einige Wertsachen sind weggekommen“, sagt Kleber. Die alarmierte Polizei sei nach einer Stunde gekommen, um die Tat aufzunehmen. Die Versicherung wegen des Schadens zu kontaktieren, lohne sich wegen der Selbstbeteiligung nicht, so Kleber. Seinen Urlaub hätte er gerne anders verbracht.

Laut der Pressestelle der Polizeidirektion Ost sind Autos unter anderem in der Großen Müllroser Straße, am Dresdner Platz, Tunnelstraße,Ferdinandstraße, Moskauer Straße und Lukauer Straße von Einbrüchen betroffen. „Die Kriminalabteilung hat von einem Auto Spuren sichern können, wo besonders viele Sachen angefasst wurden“, so die Pressestelle der Polizei. Die Auswertung der Spuren und die Suche nach den Tätern werde noch andauern.“