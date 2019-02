Feuer beim Veltener Rugby-Club

Roland Becker

Velten (MOZ) Ohne, dass es jemand gemerkt hat, ist der Sozialtrakt des Veltener Rugbyclubs im Inneren völlig ausgebrannt. Das Feuer selbst ist wahrscheinlich am Wochenende ausgebrochen. Bemerkt wurde der Schaden erst am Dienstag.

„Unser Platzwart hat am Morgen die Tür aufgemacht. Da war alles schwarz“, berichtet der Vize-Vereinsvorsitzende Bert Bauer. Die Veltener Feuerwehr, die sofort gerufen wurde, bestätigt die Vermutung, dass das Feuer vor etwa zwei Tagen gelodert haben muss. „Wir vermuten einen technischen Defekt“, sagte Stadtwehrführer Heiko Nägel. Er geht davon aus, dass „das Feuer von allein erloschen ist. Da der Container hermetisch abgeriegelt ist, ging irgendwann der Sauerstoff aus.“ Bauer vermutet, dass ein Boiler den Brand ausgelöst hat. Die Polizei spricht von einem Sachschaden in Höhe von rund 10 000 Euro.

Der Verein, der bereits seit Jahren ein neues Gebäude bekommen soll, steht nun vor einem Berg an Problemen. Wenn im März die Spielsaison beginnt, kann der Verein seinen Gästen – Ende März steht das erste Heimspiel der Männermannschaft an – weder Duschen noch Umkleiden bieten. Der Spielbetrieb soll dennoch aufrechterhalten werden, sagt Vereinsmitglied Christian Heidekorn. Das Training der Kindermannschaften werde vorerst weiter in der Ofen-Stadt-Halle stattfinden. Für die Punktspiele wird derzeit gemeinsam mit dem benachbarten SC Oberhavel geprüft, ob die Rugby-Spieler deren Duschen und Umkleiden nutzen können. Zu klären sei auch, ob die beiden Kinderturniere im April stattfinden können. Laut Heidekorn soll es am kommenden Sonntag eine Vorstandssitzung geben, in der das weitere Vorgehen besprochen wird.

Der Brand könnte zudem Auswirkungen auf das geplante große Fest haben, mit dem Ende August das 50-jährige Vereinsjubiläum gefeiert werden soll. „Wir haben ein Sportfest für die ganze Stadt geplant“, berichtet Bauer. Während des Festes soll am 30. August auch das Richtfest fürs neue Sozialgebäude gefeiert werden, das im Frühjahr 2020 fertig sein soll.

SPD-Fraktionschef Frank Steinbock kündigte an, gemeinsam mit CDU und Linken einen Dringlichkeitsantrag im Stadtparlament zu stellen, dem Verein 50 000 Euro Soforthilfe zukommen zu lassen. Davon sollen ein Sanitärcontainer und neue Trikots finanziert werden.