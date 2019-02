Mitten drin, statt nur dabei

Silvia Passow

Falkensee Unterschiedlich geboren, ein Schicksalsschlag, eine Krankheit, ein Unfall? Der „offene Treff“ in Falkensee bietet ein Forum der Begegnung aller Menschen, von Menschen mit Behinderung ins Leben gerufen, um Menschen mit und ohne Behinderung zu begegnen. Um auf die Belange jener Menschen aufmerksam zu machen, die nicht hören oder sehen können, die nicht auf Füßen und dennoch fest im Leben stehen, denen Barrieren im Wege stehen, die für andere gar nicht, manchmal im wahrsten Sinne, sichtbar sind.

Eine dieser Barrieren kann zum Beispiel die Sprache sein. Hand auf Herz, wenn Behörden oder Versicherungen sich etwas verständlicher, in leichter Sprache, ausdrücken würden, wäre das nicht für alle hilfreich? Rund 20 Teilnehmer waren der Einladung des vergangenen offenen Treffs gefolgt.

Eingeladen war auch Else Schmidt. Die Diplom-Sozialpädagogin koordiniert die Kontaktstelle „Demenz - Hilfe zur Selbsthilfe“. Schmidt hatte gute Nachrichten dabei. Ihr Projekt „Demenz - Hilfe zur Selbsthilfe“, dass Angehörigen an Demenz-Erkrankten Hilfe, Unterstützung und damit Anker ist, hat eine Zukunft. 2014 war das Projekt unter dem Dach des Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) in der Ruppiner Straße gegründet und für vier Jahre mit Bundesmitteln gefördert worden. Hilfen für an Demenzerkrankte gab es da bereits. Schmidt sah ihre Aufgabe im Aufbau eines Netzwerkes, um die Situation, für die an Demenzerkrankten selbst, wie auch ihrer Angehörigen zu verbessern. Ziel war es, eine Demenz-freundliche Umgebung zu schaffen.

Diese vier Jahre sind vorbei, das Förderprogramm wurde inzwischen eingestellt. Seit 2017 gibt es die Möglichkeit auf Förderung des Netzwerkes durch den Landkreis und die Pflegekassen. Ein entsprechender Antrag wurde gestellt, Schmidt ist optimistisch, dass das Projekt mit der Förderung finanzielle Unterstützung erhält. Die vielfältigen Angebote könnten damit fortgeführt werden. Ab April wird es wieder Schulungen für Angehörige an Demenz erkrankter Menschen geben. Auch das umfangreiche Informationsangebot kann weiter genutzt werden.

Wer Fragen zum Thema Demenz hat, ist bei Schmidt gut aufgehoben. „Um sich bei uns beraten zu lassen, muss es nicht die Diagnose Demenz geben. Wen die Sorge umtreibt er oder sie selbst, ein Angehöriger oder Freund könnte betroffen sein, der kann sich von uns gern mit Rat und Tat unterschützen lassen“, sagt sie.

Die Selbsthilfegruppe hat inzwischen einen festen Kern aus betroffenen Angehörigen, die regelmäßig Beratung und gebotene Auszeit nutzen. Dennoch, Schmidt wundert sich, dass es nicht mehr sind. Sie sagt: „Es leben mindestens 600 Menschen mit Demenz in Falkensee.“ Und folgert: Der Bedarf müsste eigentlich höher sein. Neben der Hemmschwelle und Schamgrenze der Betroffenen, die es zu überwinden gilt, muss die Selbsthilfegruppe auch an Bekanntheit gewinnen.

Eine Gelegenheit in Kontakt zu kommen, ist das Tanzcafé für Menschen mit und ohne Demenz. Die Koordinatorin der Kontaktstelle Demenz, Else Schmidt, ist unter 03322/284437 erreichbar.

Sportangebote für Menschen mit Behinderung

Sportlich ist es schwierig in Falkensee, teilt eine Besucherin des Treffs ihre Erfahrung mit. Die Mutter eines Kindes mit Down-Syndrom (Trisomie 21) erzählt von den Schwierigkeiten, die sie hatte, ihr Kind in einem Sportverein unterzubringen. Mit speziellen Angeboten im Behindertensport ist es Falkensee nicht weit her und die Frage ist auch, will man das überhaupt? Es gilt doch der Inklusionsgedanke. Klares Jein. Im Schulsport und allgemeinen Breitensport sollte das Sportangebot inklusiv sein, im Leistungssport dann eher nicht, befindet Sille Boll, sportliche Rollstuhlfahrerin und Mitglied im Beirat zur Teilhabe von Menschen mit Behinderung. Schmunzelnd gibt sie zu bedenken, dass laufende Spieler beim Rollstuhl-Basketball wenig Freude, dafür viele Schmarren und blaue Flecken haben würden.

Aus dem Einwand entsteht ein Gedanke, der aber durchaus Charme hat und es wert ist, weiter darüber nachzudenken. Warum nicht eine Partie Rollstuhl-Basketball für alle? Was spricht dagegen, die sonst laufenden Mitmenschen im Rollstuhl mitspielen zu lassen? Könnte ein tolles Highlight auf einem der Falkenseer Feste sein. Für Aufmerksam würde ein solches Derby ganz bestimmt sorgen.