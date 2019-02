Landkreis Havelland jetzt mit eigener Ombudsstelle

Silvia Passow

Havelland Die Beratungs- und Ombudsstelle des Vereins Boje bietet jetzt auch im Landkreis Havelland Sprechstunden an. „Boje“ unterstützt, vermittelt und berät, wenn Kinder, Jugendliche, Eltern oder Pflegeeltern Probleme mit dem Jugendamt haben. Das Selbe gilt, wenn Kinder oder Jugendliche in Konflikt mit der Pflegefamilie kommen oder wenn Hilfe zur Erziehung nicht angenommen wird.

Diesen Auftrag erfüllt der Verein bereits für das Land Brandenburg in Königs Wusterhausen. Für ein ortsnahes Angebot einer Ombudsstelle hatte sich im Kreistag die Fraktion der Bündnisgrünen stark gemacht. Ihr Prüfantrag an den Landkreis wurde positiv beschieden, nun können Ratsuchende auch in Nauen die Dienste der „Boje“ in Anspruch nehmen. Damit ist das Havelland der erste Landkreis im Land Brandenburg mit eigener Ombudsstelle.

Ombudsstellen geben Informationen und unterstützen Ratsuchende in vielfältiger Weise. Boje hilft, wenn es um Fragen des Jugendamtes geht. Das kann die Hilfe bei der Antragstellung auf spezielle Hilfen sein, die Aufklärung über die Möglichkeiten, einen bestehenden Rechtsanspruch zu realisieren oder die Klärung, ob es überhaupt den Rechtsanspruch gibt. Auf Wunsch begleiten die Mitarbeiter von „Boje“ zu Terminen beim Jugendamt. Sie helfen Missverständnisse auszuräumen, wirken deeskalierend und streben nach einvernehmlichen Lösungen, wenn zum Beispiel Jugendamt und Betroffener sich uneinig sind.

Die Beratung durch Boje erfolgt unabhängig, nur parteilich im Sinne der Kinderrechte. Die Anlässe, die Mitarbeiter der „Boje“ aufzusuchen, können unterschiedlich sein. Sie reichen vom Beratungsbedarf, über die empfundene Hilflosigkeit gegenüber Ämtern, bis zu dem Moment, wo sich der Betroffene nicht ausreichend unterstützt und beraten fühlt - von der eigenen Pflegefamilie oder vom Jugendamt.

Rund 60 Beratungen hat das Boje-Team 2018 absolviert. Durch ihren vermittelnden Einsatz konnten Gerichtsverfahren vermieden werden. Wenn trotz aller Bemühungen rechtliche Schritte erforderlich werden, vermittelt „Boje“ sachkundige Rechtsanwälte.

Projektkoordinator Günther Elbel wird die Sprechstunden in Nauen leiten. Der Gymnasiallehrer hat langjährige Berufserfahrung in der Kinder- und Jugendhilfe. Die „Boje“-Vorsitzende Hella Tripp wird im Bedarfsfall die Sprechstunden übernehmen. Die Diplom-Sozialarbeiterin bringt ebenfalls viele Jahren Erfahrung in den Arbeitsfeldern der Hilfen zu Erziehung mit. „Eine Lücke in der Jugendarbeit wollten wir füllen“, sagt Elbel, rückblickend auf das Jahr 2012, wo aus der Idee zur „Boje“ der Verein wurde. Diese Lücke füllt sich nun in Nauen. An jedem 2. Donnerstag im Monat, in der Zeit von 14 bis 18 Uhr, kann die Ombudsstelle in Nauen aufgesucht werden - im ASB Seniorenzentrum Nauen, Beratungsraum im 1. Obergeschoss des Fachwerkhauses in der Jüdenstraße 8-10. Telefonischer Kontakt unter 03375/5291050 oder per E-Mail an info@boje-brandenburg.de.