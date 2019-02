Gegnerische Kasten wie vernagelt

Yasmine Nießner

Fürstenwalde Trotz einer engagierten Leistung gingen die Fußballer des FSV Optik Rathenow im Gastspiel beim FSV Union Fürstenwalde leer aus. Durch einen Sonntagsschuss gewinnen die Gastgeber mit 1:0.

Zu Beginn waren die Platzherren stürmisch, die erste Chance hatte aber Optik. Neuzugang Leon Dipperts Fallrückzieher landete in den Armen von Paul Büchel. Im Gegenzug konnte Aleksandar Bilbija zunächst auf der Linie retten, doch der Nachschuss von Martin Zurawsky drehte sich nach einer Viertelstunde unhaltbar zum 1:0 in den Dreiangel.

Nach knapp einer halben Stunde waren die Rathenower in der Partie drin. Jerome Leroy eroberte den Ball, legte quer auf Cüneyt Top, der es nicht schaffte, das Leder ins leere Tor zu schießen, auf der Linie klärte die Union-Abwehr.

So ging es weiter. Die Havelländer wurden jetzt spielbestimmend, Büchel musste sich jedoch kaum einmal strecken. Viele Gelegenheiten, viele Abschlüsse – Torgefahr Fehlanzeige.

In der zweiten Hälfte nahm die Überlegenheit von Optik zu, die Gefährlichkeit leider nicht. Natürlich hätte auch Fürstenwalde bei den nun immer größer werdenden Räumen noch einen Treffer erzielen können, doch auch Union kam im Strafraum nicht richtig zum Zug.

In der Schlussphase warfen die Gäste alles nach vorn, Emre Turan fungierte mehr oder weniger als Stürmer, hatte nach einer Flanke von Kevin Adewumi auch die letzte Gelegenheit – wieder nichts.

Die Platzherren beschränkten sich weitgehend auf Befreiungsschläge, zumal das Heimteam nach Gelb-Rot für Andor Jozsef Bolyki ab der 83. Minute in Unterzahl spielte. Auch in der Nachspielzeit kam die Optik-Elf nicht mehr zum Erfolg und musste die Heimreise mit leeren Händen antreten.

Trainer Ingo Kahlisch meinte: „Das wird noch eine Weile nachhängen, hier war mehr drin. Wir haben die ersten 20 Minuten verpennt, danach hatten wir für ein Auswärtsspiel relativ klare Chancen. In der zweiten Halbzeit waren wir zu 95 Prozent überlegen, aber machen kein Tor. Von der Einstellung her mache ich der Mannschaft keine Vorwürfe, die letzten 30 Minuten waren wir so klar überlegen, da müssen wir treffen. Und dann kann man hier am Ende sogar gewinnen. Durchhalteparolen nutzen uns jetzt nichts, wir arbeiten solide weiter.“