Brüderpaar in der Innenverteidigung

Martin Terstegge

Michendorf Um die jeweiligen Schwierigkeiten nach den Spielpausen zu überbrücken, haben die Fußballer des FSV Brück 1922 in der Winterpause hart trainiert. Das hat sich ausgezahlt. Zum Rückrundenstart gab es bei der SG Michendorf II den Sieg, auch wenn er mit 1:0 knapp ausgefallen ist.

Die Trainer Marko Kaplick und Andreas Bastian sahen eine von Beginn an aufmerksame FSV-Elf, die ohne Johannes Schierhorn, Glenn Helmchen und Tobias Fiedler anreisen musste. Um die Deckung zu stärken, hatte sich das Trainerduo den Kapitän der 2. Mannschaft, Felix Paul, ausgeliehen. Er bildete zusammen mit seinem Bruder Michael Paul die Innenverteidigung. Die „Familienbande“ erledigte ihren Job souverän, die Gastgeber kamen nur zu zwei Möglichkeiten, ohne dass Schlussmann Erik Blaue ernsthaft eingreifen musste. Die Michendorfer hatten sich weit zurück gezogen, hofften wohl auf den einen oder anderen Ballverlust der Brücker, um dann zu kontern. Doch die Gäste waren sehr Passsicher, leisteten sich keinen Fehler im Spielaufbau. Bereits in der 2. Minute brannte es im SG-Strafraum, bei der Doppelchance durch Björn Riese und Paulin Kouemo Happi. In der 10. Minute hatte Allen Galinski Pech, als er im letzten Moment geblockt wurde. Mitte der ersten Hälfte machte er sich verdient als Vorlagengeber für Happi, dessen Kopfball knapp vorbei ging. Viel fehlte auch nicht beim Versuch Tim Wasserhess’ in der 35. Minute, der es einfach einmal aus 16 Metern probierte.

Das Bemühen der Gäste um die Führung war unübersehbar, aber es sollte vor der Pause nicht mehr reichen. Allen Galinski scheiterte am Torwart (39.), der dann bei dem Schuss Maximilan Leetz’ nur hinterher blicken konnte, der Ball ging aber um Zentimeter über die Latte.

In der Kabine mahnte das Trainerduo an geduldig zu bleiben, weiter zu kombinieren und über Außen zu kommen. Das erlösende 1:0 fiel dann auch in der frühen Phase der zweiten Hälfte. Riese eroberte sich den Ball im Mittelfeld, schüttelte zwei Gegenspieler auf dem Weg nach vorn ab und seine präzise Vorlage von der Grundlinie zurück in den Strafraum nutzte Leetz mit einem schönen Schuss ins lange Eck.

Danach verloren die Brücker zwar für einige Zeit den Faden, ohne dass die Platzherren daraus Kapital schlagen konnten. Nach einer Stunde übernahm der Spitzenreiter wieder die Kontrolle, versäumte es lediglich den Deckel drauf zu machen. Möglichkeiten gab es reichlich durch Riese, Allen Galinski oder Leetz. Bei Happi fehlte in der 84. Minute auch das Quäntchen Glück, als sein Kopfball auf den Querbalken ging. Beim Freistoß von Wasserhess bekam Torwart Fritz Karper im letzten Moment noch die Finger dran, das war’s dann in Michendorf.

Das Trainergespann freute sich über den guten Einstand der FSV-Elf. Sie scheint gewappnet für das Derby am kommenden Sonntag im heimischen Stadion, wenn um 15 Uhr der FC Borussia Belzig antritt. Dann sind Schierhorn und Helmchen wieder mit von der Partie, für Fiedler könnte ein Einsatz noch zu früh kommen.