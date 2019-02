Rathenower hoffen auf die Zusage

René Wernitz

Rathenow (MOZ) Warten auf die Zusage aus Potsdam. Das ist auf den Punkt gebracht der aktuelle Stand bei all denen, die die im Krieg zerstörte Sankt-Marien-Andreas-Kirche in Rathenow wiederaufbauen.

Auf Initiative der SPD-Bundestagsabgeordneten Dagmar Ziegler und Johannes Kahrs wurde im Januar ein Zuschuss in Höhe von 3,75 Millionen Euro für das Gotteshaus vom Bund bewilligt und als 50-prozentiger Anteil an einer Gesamtfinanzplanung ausgewiesen. Die andere Hälfte bleibt der Evangelischen Kirchengemeinde und dem Land Brandenburg vorbehalten. Mit dem Geld könnte der Wiederaufbau vollendet werden. Wenn aber die Kofinanzierung von 3,75 Millionen Euro nicht erbracht werden kann, entfallen die Haushaltsmittel aus Berlin.

Laut Heinz-Walter Knackmuß, von Beginn an Vorsitzender des 1998 gegründeten Förderkreises zum Wiederaufbau der Sankt-Marien-Andreas-Kirche, sehe die Planung seitens des Bundes vor, die Gesamtsumme in fünf Jahresscheiben entsprechend den Bauabschnitten aufzuteilen. Knackmuß gehörte zu jenen Rathenower Gästen, die kürzlich zu einem Gespräch in der Potsdamer Staatskanzlei weilten. Deren Chef, Martin Gorholt, hatte dazu auch die SPD-Bundestagsabgeordnete Ziegler, den Abteilungsleiter im Kulturministerium des Landes Brandenburg, Rainer Walleser, und dessen Mitarbeiterin Karin Melzer sowie Margot Bähnisch eingeladen. Das Thema wurde besprochen. Ob es eine Zusage geben wird, blieb offen, so der Förderkreisvorsitzende gegenüber BRAWO.

Von großflächigen Zerstörungen wie in anderen Städten war Rathenow im Zweiten Weltkrieg weitestgehend verschont geblieben. Doch sollte es die letzte Stadt in Deutschland werden, die noch in den letzten Kriegstagen zerstört wurde. Die verbissenen Kämpfe um Rathenow hatten am 26. April begonnen. Auch das Gotteshaus auf dem Kirchberg war unter Beschuss geraten. Der Turm brannte in der Nacht zum 29. April. Ausführliche Informationen dazu auf www.rathenow-fks.org sowie auf www.rathenow-kirchen.de.