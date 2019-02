Nur noch vier verkaufsoffene Sonntage

Simone Weber

Rathenow Mit Einschränkungen finden in diesem Jahr die verkaufsoffenen Sonntage in Rathenow statt. Im Wirtschaftsausschuss der Stadtverordneten beschlossen die Abgeordneten vier verkaufsoffene Sonntage in 2019. Wegen eines Schreibens der Dienstleistungsgewerkschaft ver.di, eine Antwort auf die Information Rathenows über die beabsichtigten verkaufsoffenen Sonntage, wurde in diesem Jahr intensiver über die Festsetzung diskutiert und ein Sonntag weniger als in den Jahren zuvor als verkaufsoffen festgelegt.

Das geltende Brandenburgische Ladenöffnungsgesetz stammt aus dem Jahr 2006. Es erlaubt aus Anlass besonderer Ereignisse jährlich maximal fünf verkaufsoffene Sonn- oder Feiertage. An diesen Tagen können Geschäfte in der Zeit von 13.00 bis 20.00 Uhr öffnen. Ein weiterer verkaufsoffener Tag kann für einen bestimmten Gemeindeteil zusätzlich freigegeben werden. „In den zurückliegenden Jahren wurde in Brandenburg der Begriff `besonderes Ereignis´ zum Teil recht liberal gehandhabt“, erklärte Bau- und Ordnungsamtsleiter Matthias Remus. Nun werde strikter auf die Begrifflichkeit geachtet.

Im Hinblick auf Verwaltungsgerichtsurteile, die vor allem durch ver.di erstritten wurden, hat das Land im Juni 2018 eine Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Brandenburgischen Ladenöffnungsgesetzes erlassen. Danach hat die Stadt die für 2019 geplanten verkaufsoffenen Sonn- und Feiertage in den Schreiben zur verpflichtenden Anhörung von Einzelhandelsverband, Gewerkschaften, IHK sowie Kirchen entsprechend begründet. Daher gibt es in der Rathenower Innenstadt 2019 vier verkaufsoffene Sonntage, mit Öffnungszeiten zwischen 13.00 und 18.00 Uhr. Zum Frühlingsfest mit Töpfermarkt am 14. April, am 8. September zum Stadtfest (6. bis 8. September), am 20. Oktober zum Weinfest (19./20. Oktober) und am 8. Dezember zum Adventsmarkt.

Das 14. Frühlingsfest fand 2018 erstmals mit Töpfermarkt und an zwei Tagen statt. Veranstalter Manfred Rücker, er ist auch für das Stadtfest und inzwischen auch für das Event im Oktober zuständig, möchte das nächste Weinfest auf zwei Tage legen. Zum Weihnachtsmarkt wird es in diesem Jahr nur einen statt bisher zwei verkaufsoffene Sonntage geben. Zudem ist die Ladenöffnung an diesem Tag nur den unmittelbar um den Adventsmarkt liegenden Geschäften möglich - im Bereich Märkischer Platz bis Kreisel Brandenburger Straße und erste Hälfte der Goethestraße in Richtung Waldemarstraße.

Grundsätzlich dürfen Geschäfte wie in den Einkaufszentren in Rathenow-West und -Süd, die bisher an den verkaufsoffenen Sonntagen auch öffneten, nicht mehr an den vier verkaufsoffenen Sonntagen teilnehmen.