Aufgehen im MDZ

Manuela Bohm

Premnitz (MOZ) Gerade zwei Jahre arbeitet das GZP - Gesundheitszentrum Premnitz - als Tochter der Havelland-Kliniken. Nun soll es aufgelöst werden und in einem weiteren Tochterunternehmen der Unternehmensgruppe, im Medizinischen Dienstleistungszentrum (MDZ), aufgehen.

Die politischen Vertreter müssen dazu ihr Votum abgeben, weil Premnitz zehn Prozent Anteile am GZP hält. Diese würden umgewandelt in Anteile am MDZ. In der zurückliegenden Woche befassten sich u.a. Mitglieder des Wirtschaftsausschusses der Stadt mit dem Thema und gaben dem Beschluss mit einer positiven Empfehlung an die SVV weiter. Sabine Braatz, Kämmerin der Stadt, führte aus, dass das Mutterunternehmen, die Havelland-Kliniken, um die Auflösung bat und die Notwendigkeit darstellte. Dem folgend sagt Braatz: „Die GZP ist ein Unternehmen, dass seit 2017 arbeitet. In ihrem ersten Jahr hat die GmbH ein Minus von rund 145.000 Euro eingefahren. 2018 ist lediglich eine knappe Null erreicht worden, trotz guter Rahmenbedingungen“. Die Kämmerin geht davon aus, dass kein besseres Ergebnis erzielt werden könne und somit die GmbH nicht auf Risiken reagieren und Engpässe umschiffen kann. „Auf Dauer ist das GZP eine wirtschaftliche Last“, so Braatz.

Weiterhin würde sich diese Umwandlung wohl positiv auch auf die Angestellten auswirken, liege doch das Gehalt der GZP-Angestellten bis zu zwölf Prozent unter den der MDZ-Angestellten - eine schrittweise Erhöhung, wird als ein Anlass für die Verschmelzung aufgeführt. „So kann etwas für die Motivation der bestehenden Mitarbeiter getan werden, Stellenausschreibungen wären dann eventuell auch attraktiver“, meint Braatz.

Nach Ermittlung der Unternehmenswerte von GZP und MDZ verfügt die Stadt Premnitz nicht mehr über zehn Prozent Anteile, sondern über 2,3 Prozent am MDZ. Weil weitere Kommunen, so streben es die Havelland-Kliniken an, Anteile übernehmen sollen, sollten alle gleichwertig mit fünf Prozent beteiligt sein. Daher enthielt ein zweiter Beschluss im Wirtschaftsausschuss den Ankauf von weiteren 2,7 Prozent Anteile am MDZ - dafür müssen 27.000 Euro aufgewendet werden.