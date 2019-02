Sechs Havelländer auf der Anklagebank

Ingmar Höfgen

Potsdam/Havelland Der 19. Juli 2018 war ein harter Schlag für einige Inhaber von Cannabis-Plantagen und sicher auch für die Konsumenten in der westhavelländischen Naturparkregion. Gleich drei professionelle Pflanz-Anlagen, von denen die in Deutschland weiterhin illegale Droge geerntet worden sein soll, hob die Polizei an diesem Tag aus: Eine in der Alt-Buschower Straße in Möthlow, eine im Rosenwinkel in Großwudicke und eine in der Fehrbelliner Straße in Rathenow.

Seit Montag verhandelt die 3. Strafkammer vor dem Landgericht Potsdam darüber, ob die von der Staatsanwaltschaft angeklagten fünf Männer und eine Frau im Alter von 32 bis 55 Jahren dahinter stecken. Ihnen wird vorgeworfen, in verschiedener personeller Zusammensetzung die Plantagen zwecks gewinnbringender Weiterveräußerung errichtet und betrieben zu haben. Weil man bei Durchsuchungen nicht nur mehr als 200 Pflanzen, sondern auch noch mehrere Waffen fand, steht der Vorwurf des bandenmäßigen und bewaffneten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln. Bis zu sechs Mal soll zwischen September 2016 und Juli 2018 geerntet worden sein.

Von den sechs Angeklagten, die alle aus dem Havelland stammen, wollten sich am ersten Verhandlungstag nur zwei äußern. Der 1976 geborene Marc B., der von Polizeibeamten vorgeführt wurde, gestand aber nur, einen etwas größeren Vorrat von 186 Gramm Marihuana für den eigenen Konsum gelagert zu haben. Die Plantage in Möthlow habe er nicht gehegt und gepflegt und auch nicht geerntet.

Recht ausführlich erklärte dagegen die 46-jährige Diana M., wie es zu der Plantage in Möthlow gekommen war. Ihr damaliger Ehemann, der ebenfalls angeklagte Karl M., habe ihr vorgeschlagen, ein Grundstück zu kaufen. Es sollte nur 10.500 Euro kosten. Sie würden aber nur etwa die Hälfte bezahlen, wenn sie den jetzt Angeklagten B. sowie René N. noch einige Zeit erlauben, einen der beiden Bungalows weiter zu nutzen. Dass dort Cannabis angebaut werden sollte, sei einmal in einer Vierer-Runde am Küchentisch der Familie M. besprochen worden. Die Bungalow-Nutzung sollte enden, wenn M.s Sohn 18 Jahre alt ist – dann sollte er das Grundstück überschrieben bekommen und entscheiden.

Sie habe sich danach gewundert, dass nichts passiert, sagte Diana M. Lange Zeit will sie dann nicht mehr auf dem Grundstück gewesen sein, weil sich die Eheleute scheiden ließen. Im Mai 2018 war dann die Neugier so groß, dass sie in den fraglichen Bungalow ging, für den ihr Ex-Mann einen Schlüssel hatte – denn so eine Anlage habe sie noch nie gesehen. Auf die Frage von B.s Verteidiger, warum ihr das Grundstück verkauft werden sollte, sagte sie: „Darüber habe ich mir keine Gedanken gemacht. Heute denke ich ‚Oh, Gott!‘“

Wirtschaftliche Beziehungen zwischen den Angeklagten Marc B. und Karl M. gab es offenbar auch schon vor dem Grundstückskauf, sie wurden am ersten Verhandlungstag aber nur gestreift. Karl M. sei auch als Besprecher und Kartenleger aktiv, dürfe für diese Tätigkeit aber kein Geld annehmen, erklärte seine Ex-Frau – deshalb habe sie es genommen. Wie Marc B. sagte, habe Karl M. an ihn auch Geld verliehen, nämlich 22.000 Euro. Später habe M. zehn Prozent Zinsen überraschend gefordert, was letztlich im Streit und einem Kopfstoß endete Diana M. erinnerte sich sogar an eine höhere Summe und sagte nach kurzem Zögern auf Nachfrage, diese zehn Prozent seien „pro Monat“ gewesen.

Zur Klärung, welche Angeklagten an welcher Cannabis-Plantage beteiligt sind, hat das Gericht laut Presserolle 14 Verhandlungstage bis zum 13. Mai festgesetzt. Wegen der großen Zahl an Terminen und dem Umfang des Verfahrens rügten alle Strafverteidiger die Besetzung des Gerichts. Hintergrund ist eine gesetzliche Regelung, nach der bei mehr als zehn Verhandlungstagen grundsätzlich drei Berufsrichter und zwei Schöffen verhandeln müssen und nicht nur zwei Berufsrichter, wie am Montag. Sie verwiesen auf die 26-seitige Anklageschrift, 30 Zeugen, mehrere geladene Sachverständige, neun Bände Hauptakten und 14 Bände Sonderakten.

Die Kammer um den Vorsitzenden Richter Bodo Wermelskirchen wies diese Rüge aber zurück. Insgesamt gehe es nur um wenige Tatkomplexe. Zudem seien zwei Angeklagte teilweise geständig. Auch gebe es keine Beweisanträge der Verteidiger. Ob die Entscheidung, die Verhandlung nur mit vier Richtern fortzusetzen, vertretbar war, könnte nach einem landgerichtlichen Urteil erst im Rahmen einer Revision geprüft werden.

Zunächst aber geht es in Potsdam am 11. März weiter. An den nächsten vier Terminen sollen insgesamt 30 Zeugen aussagen. Außerdem gab das Gericht den Verteidigern mehrere 100 Seiten Kopien zum Selbstlesen – all dies kann ins Urteil einfließen, ohne erörtert zu werden. Auch die vier anderen Angeklagten sind grundsätzlich zu Aussagen bereit.