Wohlfahrtsverband erleichtert Stellensuche mit neuem Online-Portal

dpa

Güstrow (dpa) Der Paritätische Wohlfahrtsverband geht neue Wege bei der Fachkräftegewinnung.

In Güstrow wurde am Dienstag ein Online-Portal vorgestellt, mit dem alle Stellenangebote der Parität in Mecklenburg-Vorpommern, Berlin, Brandenburg und Sachsen-Anhalt sichtbar werden. Dabei werden Stellenanzeigen, die Vereine und Organisationen der Parität auf ihrer Internetseite einstellen, durch eine Suchmaschine automatisch ausgelesen und im Stellenmarkt veröffentlicht.

Es ist damit den Angaben zufolge eines der größten Stellenportale für die Sozialwirtschaft. „Gemeinsam mit unseren Mitgliedsorganisationen wollen wir mit dem Jobportal auf das soziale Arbeitsfeld aufmerksam machen und damit Jobsuche und Mitarbeitergewinnung für soziale Berufe vereinfachen“, sagte Friedrich Wilhelm Bluschke, Vorsitzender des Paritätischen Mecklenburg-Vorpommern.

Die Angebotspalette reiche von Jobs wie Erzieher, Therapeuten oder Sozialpädagogen in der Kinder- und Jugendhilfe bis zu Heil- und Pflegeberufen wie Heilpädagogen, Ergotherapeuten oder Krankenschwestern und Pfleger in der Alten-, Kranken- und Behindertenhilfe. Es werden aber auch Jobs in der Verwaltung, Hauswirtschaft und Technik angeboten.

Unter dem Dach der vier Parität-Landesverbände sind den Angaben zufolge mehr als 1500 eigenständige und gemeinnützige Organisationen angesiedelt, mehrere 10 000 Menschen sind dort haupt- und ehrenamtlich beschäftigt. Zu den Tätigkeitsbereichen gehören beispielsweise Seniorenhilfe, Betreuung von Menschen mit Beeinträchtigungen und die Unterstützung von Kindern, Jugendlichen, Familien sowie Menschen in schwierigen Lebenslagen.